امیدواری المپیاکوس به درخشش طارمی در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی این روزها در شرایطی فوق‌العاده قرار دارد. مهاجم ایرانی تیم المپیاکوس که با تصمیم مشترک «واگلیس ماریناگیس» و سرمربی تیم «خوسه لوئیس مندیلیبار» و با پرداخت مبلغ قابل‌توجهی به خدمت گرفته شد تا از چنگ پاناتینایکوس ربوده شود، خیلی زود به یکی از مهره‌های کلیدی و سرمایه‌های بزرگ باشگاه تبدیل شده است.

طارمی برای تیم «پی‌اس‌وی آیندهوون» نیز چهره‌ای آشنا محسوب می‌شود؛ تیمی که المپیاکوس قرار است شامگاه سه شنبه در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آن برود.

تابستان گذشته، پی‌اس‌وی برای مدت کوتاهی به جذب طارمی علاقه‌مند شده بود تا او را جایگزین «آلاسان پله» مصدوم کند، اما به گفته سرمربی تیم، «بوس»، که مدیر برنامه‌اش با طارمی یکی است، این علاقه هرگز به مرحله جدی نرسید. در نهایت طارمی به آیندهوون نرفت و راهی المپیاکوس شد.

با این حال، مهاجم باتجربه ایرانی اکنون آماده رویارویی با نماینده هلند است و در صورت حضور در میدان، می‌تواند نقش مهمی در کسب نخستین پیروزی اروپایی قهرمان دوگانه یونان ایفا کند.