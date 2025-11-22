خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد غلامحسینی*: در نگین درخشان جنوب ایران در کرانه‌های آفتابی خلیج همیشه فارس، جایی که امواج نیلگون دریا بر خاکی پرصلابت می‌خرامد، روایتگر حماسه‌ای هستیم که نه در میدان نبرد، که در عرصه علم و سلامت رقم خورده است.

استان بوشهر، این نگین درخشان جنوب ایران، امروز با برپایی دژی استوار در برابر یکی از مهلک‌ترین دشمنان بشریت، یعنی سرطان، پرچم خودکفایی و عزت را برافراشته است.

در قلب این تحول شگرف، مرکز پزشکی هسته‌ای بوشهر با همت والای دانشمندان و متخصصان این مرز و بوم، قصه پیروزی را در دفتر علم پزشکی ایران به ثبت رسانده است.

اینجا، جایی است که درمان و تشخیص در هم می‌آمیزند و برای نخستین بار در تاریخ طب ایران، روش نوین «رادیو داروی آلفازا» به یاری بیمارانی شتافته که درمان‌های متعارف در برابر بیماری سمجشان درمانده بود.

دستاورد این مرکز، روایتی از بلندپروازی علمی فرزندان این آب و خاک است که با تکیه بر توان داخلی، فناوری ژرف پزشکی هسته‌ای را در کشور بومی کردند.

امروز ایران در زمره معدود کشورهای جهان ایستاده که با بهره‌گیری از رادیوداروهای پیشرفته، چون ۱۷۷Lu، ۱۵۳Sm، ۲۲۵Ac و ۲۲۳Ra، بر سینه سرطان پروستات و دیگر سرطان‌های مقاوم پنجه می‌افکند.

در این مرکز، تکنولوژی‌های تصویربرداری چون پت اسکن Ga-PSMA، همچون چشمی جستجوگر، کانون بیماری را با دقتی حیرت‌انگیز می‌یابند و راه را برای نمونه‌برداری هدفمند و درمانی دقیق هموار می‌سازند.

اینجا، حتی برای درمان سرطان‌های پوستی، نوروبلاستوما در کودکان و سارکومای پیشرفته نیز، راهکارهای نوینی مانند «رنیوم ۱۸۸» و «لوتشیوم» به یاری بیماران آمده است.

گسترش این خدمات، نه تنها بارقه‌ای از امید در چشمان بیماران تابانده، که گامی بلند در ارتقای کیفی زیست آنان است. این مرکز با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و همکاری متخصصان ملی و بین‌المللی، پذیرای بیمارانی از سراسر ایران و فراتر از مرزهاست.

این کامیابی و دستاورد بزرگ نمادی درخشان از توانمندی نبوغ ایرانی و حاصل رنج عرق جبین دانشمندان این آب و خاک و پیوند ناگسستنی علم، تخصص و عزم ملی در خدمت به سلامت هموطنان است.

استان بوشهر، با تبدیل شدن به قطب پزشکی هسته‌ای، پرچم‌دار پژوهش و آموزش نیز شده و الگویی برای دیگران است.

پایانی به زیبایی طلوع آفتاب بر کرانه‌های خلیج فارس

امروز می‌توان با افتخار گفت که در سایه مجاهدت علمی دانشمندان ایرانی، آینده‌ای روشن در برابر بیماران سرطانی گشوده شده است، این موفقیت‌ها تنها با تکیه بر توان داخلی و عشق به میهن به دست آمده و نشان می‌دهد که وقتی اراده ملی و دانش ژرف در کنار هم قرار گیرند، هیچ بیماری نیست که درمانش میسر نباشد، این طلوع سپید سلامت، پیام آور روزهایی است که سرطان، دیگر هول‌انگیز نخواهد بود.

در پرتو این دستاوردهای درخشان، می‌توان به فردایی امید بست که در آن، پزشکی ایرانی همچون خورشیدی بر تارک منطقه می‌درخشد و نویدبخش زندگی دوباره برای همه رنج دیدگان از این بیماری است.

* فعال حوزه اجتماعی و سلامت