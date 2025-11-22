خوزستان در عدالت آموزشی قربانی ساختار معیوب و فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده صبح شنبه در ویژه برنامه‌ای با محوریت چالش‌های آموزش و پرورش با عذرخواهی از مردم خوزستان به خاطر وضعیت نامطلوب مدارس این استان با اشاره به تعطیلی گسترده مدارس خوزستان در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: تا امروز مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول حدود نیمی از زمان دو ماه نخست تحصیلی را تعطیل بوده‌اند.

وی افزود: سال گذشته خوزستان ۲۹ روز تعطیلی را تجربه کرد و همین تعطیلات علت اصلی افت محسوس در نتایج آزمون‌ها است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی‌که در استان‌هایی مانند یزد تمام مدارس در نوبت صبح دایر است، دانش‌آموزان خوزستانی مجبورند در دو نوبت درس بخوانند. در هوای گرم خوزستان، نوبت بعدازظهر عملاً بازده آموزشی ندارد.

وی افزود: شرایط ناسالم جوی به اوج رسیده و گرچه بارش‌های اخیر تا حدودی هوا را تصفیه کرده، اما آلودگی همچنان پابرجا است.

درخواست برای بازنگری در سهمیه‌ها و مشارکت شرکت‌های بزرگ

نماینده مجلس کمبود نیروی انسانی را از بزرگ‌ترین چالش‌های آموزش و پرورش استان دانست و گفت: در حالی که برای ورود به خوزستان یک متقاضی داریم، برای خروج بیش از پانصد نفر در نوبت هستند.

وی تأکید کرد: ساختار فعلی اجازه جذب نیرو توسط استان را نمی‌دهد و وزارت آموزش و پرورش باید سهمیه ویژه‌ای برای خوزستان پیش‌بینی کند.

موسوی زاده به ناعادلانه بودن پرداخت‌ها بین معلمان اشاره کرد و افزود: مقایسه معلم خوزستانی با معلم اصفهانی یا یزدی با توجه به شرایط سخت محیطی منصفانه نیست؛ مدیری که در گرمای ۵۰ درجه از ۷۰۰ دانش‌آموز سرپرستی می‌کند، نباید با مدیر مدرسه‌ای صدنفره هم‌ردیف دیده شود.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری صنایع بزرگ استان گفت: چرا باید منابع مسئولیت اجتماعی شرکت نفت در خارج از خوزستان هزینه شود؟ انتظار داریم شرکت‌های نفت، پتروشیمی، نیشکر و آب و برق بدون درخواست رسمی، پیشگام تجهیز مدارس باشند؛ فرزندان همین مدیران در همین مدارس تحصیل می‌کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود آزمایشگاه‌ها و تجهیزات آموزشی، بر لزوم اجرای طرح توزیع شیر در مدارس آلوده کلانشهر اهواز تأکید کرد و گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنم که چنین شرایطی را در پایتخت نفت کشور شاهد هستیم. هفته آینده پیگیری این موضوع را در مجلس آغاز می‌کنیم. آموزش و پرورش امانت‌دار آینده کشور است و همه در برابر آن بدهکاریم.