به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی معاون استاندار و رئیس شورای فرهنگی کرمانشاه ظهر شنبه، در جلسه این شورا با تشریح محورهای کاری حوزه فرهنگ و اجتماع گفت: دستیابی به نتیجه پایدار در عرصه فرهنگ نیازمند برنامهریزی هدفمند و فعالیتهای مبتنی بر اندیشهورزی است.
وی بر ضرورت تمرکز بر کارهای نرمافزاری فرهنگی و اقدامهای اثرگذار تأکید کرد و افزود: مهمترین اصل در حوزه فرهنگ، تربیت مبتنی بر تغییر نگرش است؛ تا زمانی که فرد یاد نگیرد چگونه بیندیشد، جامعه به رشد فکری واقعی نخواهد رسید.
بالایی توضیح داد: آموزش در قالب همایش، کارگاه، نمایشگاه یا برنامههای فرهنگی، زمانی مؤثر است که خروجی آن ارتقای تفکر و تربیت اجتماعی باشد و رویدادها تنها به جنبه نمایشی محدود نشود.
معاون استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: یکی از مأموریتهای جدی دستگاههای اجرایی، اطلاعرسانی مناسب برای حضور گسترده مردم در این مراسم باشکوه است تا در شأن شهدا برگزار شود.
وی از همزمانی شماری از برنامههای فرهنگی با ایام فاطمیه خبر داد و گفت: علاوه بر برنامههای عمومی، در استانداری نیز ویژهبرنامه سخنرانی و یادبود برگزار خواهد شد.
بالایی همچنین با تأکید بر جایگاه والای مادران شهدا افزود: تکریم و قدردانی از این بانوان ایثارگر وظیفه اخلاقی و اجتماعی همه دستگاههاست و برنامههای این مناسبت باید با احترام و شکوه برگزار شود.
معاون استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز هفته بسیج تصریح کرد: فعالیتهای بسیج باید با نشاط، تنوع بیشتر و مشارکت عمومی تقویت شود. او برنامههایی نظیر پیادهروی خانوادگی، مسابقات ورزشی و فعالیتهای مشارکتی خانوادهها را از مؤلفههای اصلی نشاط اجتماعی دانست.
در پایان این نشست، اعضای شورا درباره برنامههای فرهنگی آذر و دی ماه تبادلنظر کردند و پس از جمعبندی، مصوبات نهایی برای اجرا در سطح دستگاههای اجرایی استانبلاغ شد. د.
نظر شما