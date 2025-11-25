به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اما یک نکته وجود دارد مردم خودشان مکمل مصرف نمی‌کردند، بلکه دوزهای سفارشی طراحی شده برای بهینه سازی سطح ویتامین D در خونشان را مصرف می‌کردند.

«هایدی می»، محقق ارشد و اپیدمیولوژیست در سالت لیک سیتی، در یک بیانیه خبری گفت: «ما افراد مبتلا به بیماری قلبی را تشویق می‌کنیم تا در مورد آزمایش خون ویتامین D و دوز هدفمند با متخصصان مراقبت‌های بهداشتی خود صحبت کنند تا نیازهای فردی شأن را برآورده نمایند.»

برای این مطالعه، محققان ۶۳۰ بزرگسال مبتلا به بیماری قلبی را که بین آوریل ۲۰۱۷ و مه ۲۰۲۳ در مرکز پزشکی تحت درمان بودند، استخدام کردند.

محققان گفتند که بیش از ۸۵٪ از شرکت‌کنندگان مطالعه را با سطح ویتامین D کمتر از ۴۰ نانوگرم در میلی‌لیتر شروع کردند، سطحی که بسیاری از متخصصان آن را برای سلامت بسیار پایین می‌دانند. شرکت‌کنندگان به طور متوسط حدود ۶۳ سال سن داشتند و ۴۸٪ سابقه حمله قلبی داشتند.

به یک گروه دوزهای سفارشی ویتامین D برای بالا بردن سطح خونشان اختصاص داده شد و بقیه به طور عادی تحت مراقبت قرار گرفتند.

می‌گفت: «تحقیقات بالینی قبلی روی ویتامین D، تأثیر بالقوه دوز یکسان ویتامین D را برای همه شرکت‌کنندگان بدون بررسی اولیه سطح خون آنها آزمایش کردند. ما رویکرد متفاوتی در پیش گرفتیم. ما سطح ویتامین D هر شرکت‌کننده را در زمان ثبت‌نام و در طول مطالعه بررسی کردیم و دوز آنها را در صورت نیاز تنظیم کردیم تا آنها را در محدوده ۴۰ تا ۸۰ نانوگرم در میلی‌لیتر نگه داریم.»

در مجموع، ۱۰۷ مشکل عمده سلامت قلب در طول دوره مطالعه رخ داد، از جمله حمله قلبی، نارسایی قلبی، سکته مغزی یا مرگ که بیش از ۱۸٪ در گروه کنترل، در مقابل کمتر از ۱۶٪ در گروه ویتامین D رخ داد.

نتایج نشان داد افرادی که دوزهای شخصی‌سازی‌شده ویتامین D دریافت کردند، ۵۲٪ خطر حمله قلبی کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند.

محققان خاطرنشان کردند که حدود نیمی از شرکت‌کنندگان در گروه ویتامین D برای رسیدن به سطح خون هدف، روزانه به بیش از ۵۰۰۰ واحد بین‌المللی نیاز داشتند - دوزی بیش از شش برابر میزان مصرف روزانه ۸۰۰ واحد بین‌المللی توصیه‌شده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA).

با این حال، به نظر می‌رسد که این مزیت صرفاً به حمله قلبی محدود شده است. ویتامین D خطر مرگ، نارسایی قلبی یا سکته مغزی بیماران را کاهش نداد.

محققان گفتند که آزمایش‌های بالینی بیشتری برای تأیید مزایای درمان هدفمند ویتامین D، هم برای افرادی که سابقه حمله قلبی داشته‌اند و هم برای افرادی که هرگز سابقه حمله قلبی نداشته‌اند، مورد نیاز است.