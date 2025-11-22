عملکرد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع برای بررسی «عملکرد بانک مرکزی به ریاست محمد رضا پورابراهیمی با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع، معاون نظارت بانک مرکزی و معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، اعضای کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع برگزار شد.

در این جلسه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم «شناسایی ضعف‌های نظارتی به منظور تدوین در سیاست‌های کلی پولی و بانکی» تاکید کرد. در عین حال باقری معاون امور بیمه و بانک وزارت اقتصاد توضیحاتی در مورد تجربه‌های ادغام برخی بانک‌ها در گذشته ارائه داد.

در ادامه جلسه گزارش کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی و ذاکری، مدیر کل امور مجلس و دولتِ بانک مرکزی گزارشی از اقدامات بانک مرکزی در حل مشکل ناترازی ها ارائه دادند.

در پایان نیز بر لزوم «شناسایی ضعف‌های نظارتی به منظور تدوین در سیاست‌های کلی پولی و بانکی» تاکید شد.