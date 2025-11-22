شهادت ۲۱ فلسطینی در غزه با چراغ سبز آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع فلسطینی از شهادت ۲۱ فلسطینی در حملات هماهنگ شده اشغالگران با آمریکا در غزه خبر دادند.

منابع فلسطینی از حملات رژیم اشغالگر به شهر غزه و همچنین حملات تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب شهر خان یونس خبر دادند.

این منابع اعلام کردند یک خانه در غرب شهر غزه هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفته و تعدادی از شهروندان فلسطینی مجروح شدند.

منابع بهداشتی غزه همچنین اعلام کردند تاکنون ۲۱ شهروند فلسطینی در جریان حملات اخیر اشغالگران به دیرالبلح، اردوگاه النصیرات و غرب شهر غزه به شهادت رسیده و ۳۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم اشغالگر به نقل از یک منبع امنیتی تاکید کرد حملات انجام شده علیه نوار غزه با هماهنگی آمریکا در اتاق عملیات مشترک در شهرک کریات گات انجام شده است.

همچنین که پایگاه خبری آکسیوس نیز به نقل از یک مسئول آمریکایی اعلام کرد دولت ترامپ از حملات امروز علیه نوار غزه حمایت کرده است.