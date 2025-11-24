سوریه گروگان معاملات آمریکا؛ خوابی که ترامپ برای جولانی دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، از زمان اعلام تاریخ سفر ابومحمد جولانی، رئیس دولت خودخوانده سوریه به واشنگتن تا خروج او از کاخ سفید بعد از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت‌ها درباره این اتفاق در داخل سوریه همچنان ادامه دارد.

جولانی؛ از تروریست تحت تعقیب تا مهمان ترامپ در کاخ سفید

مردی که آمریکا تا همین چند ماه پیش برای دستگیری او ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، به عنوان مهمان رسمی وارد کاخ سفید شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که دولت ترامپ به شدت تلاش کرد نام جولانی را از فهرست تروریسم بین‌المللی حذف کند؛ اتفاقی نادر در تاریخ ایالات متحده.

مردم سوریه و در واقع همه جهانیان به این درک رسیده‌اند که ترامپ همه چیز را در سیاست، اقتصاد و جنگ، به معاملاتی تبدیل کرده که از آنها به دنبال سود است. اما ترامپ قصد دارد با رهبران جدید سوریه چه معامله‌ای انجام دهد و آیا آنها واقعاً می‌توانند معامله پرسود مورد نظر ترامپ را محقق کنند؟

اخیراً اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت خودخوانده سوریه، در مسیر خود از برزیل به ایالات متحده، ویدئویی را در اینستاگرام منتشر کرد که ابومحمد جولانی را در یک زمین بسکتبال به همراه «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و «کوین لامبرت» فرمانده ائتلاف بین‌المللی موسوم به ضد داعش نشان می‌دهد.

انتشار این فیلم در راستای تبلیغات معمول حکومت جولانی قبل از هر رویداد یا بازدید مهم بین‌المللی بوده و یک تاکتیک تبلیغاتی شناخته شده در سیاست دولت خودخوانده سوریه است.

برخی بر این باورند که اقدامات رژیم جولانی در واقع بازی با آینده سوریه و مردم آن است و هر کاری که جولانی انجام می‌دهد، در چارچوب تلاشی دیوانه وار برای جلب رضایت قدرت‌های خارجی به قیمت از دست رفتن حاکمیت و استقلال سوریه قرار دارد.

این دسته از سوری‌ها معتقدند که وضعیت امنیتی باید در فهرست اولویت‌های دولت باشد، اما امروز جامعه سوریه که از جنگ‌های مداوم خسته شده، زیر بار شدید تورم به سر می‌برد و در میان بحران شدید اقتصادی و معیشتی دست و پا می‌زند، فاقد هرگونه امنیت بوده و علاوه بر تحرکات سرکوبگرانه دولت خودخوانده، دائماً مورد تجاوز رژیم صهیونیستی از همه طرف قرار می‌گیرد.

معاملات پرسودی که ترامپ در سوریه دنبال می‌کند

صبح روز دوشنبه هفته قبل جولانی با پرونده‌های متعدد وارد کاخ سفید در واشنگتن دی سی شد و انتظار داشت که امتیازات زیادی از آمریکا دریافت کند، اما سوری‌ها معتقدند که دولت خودخوانده سوریه نمی‌تواند بدون دادن بهای سنگین، امتیازاتی از آمریکا بگیرد.

شواهد نشان می‌دهد که ترامپ، جولانی را در بسیاری از مسائل مهم منطقه‌ای به ویژه توافق عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی، یک شریک قابل اعتماد برای آمریکا می‌داند و بنابراین می‌خواهد به او آزادی عمل بیشتری بدهد. ترامپ بعد از دیدار با مقامات سعودی، قطری و ترکیه به این موضع خود اشاره کرد، اما بسیاری از اعضای کنگره و سنای آمریکا و همچنین برخی از نهادهای آمریکایی به شدت با این سیاست ترامپ مخالفند.

برای مثال، در اینجا، برایان مست، رئیسِ جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه سنای آمریکا که از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود به شدت با لغو کامل تحریم‌ها علیه سوریه مخالفت کرد.

از آنجا که دولت آمریکا در زمینه بودجه به بن‌بست بزرگی خورده، دولت ترامپ نمی‌تواند به طور کامل تحریم‌ها را لغو کند و تلاش‌های ترامپ تاکنون منجر به اعلام تعلیق ۱۸۰ روزه برخی از مفاد قانون قیصر علیه سوریه شده است.

تصمیم جدیدی که دولت آمریکا گرفته، انتقال کالاها و فناوری‌های آمریکایی برای استفاده غیرنظامی به سوریه را مجاز می‌داند، با این شرط که اکثر این کالاها باید مجوز ویژه دریافت کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تاکید کرده که دیگر تحریم‌های جامعی علیه سوریه وجود نخواهد داشت.

ترامپ حداقل در این مرحله، پس از اعتراض چندین قانونگذار آمریکایی به وزارت خزانه‌داری، با این استدلال که این وزارتخانه یک نهاد اجرایی است که فقط می‌تواند تصمیمات اجرایی را لغو کند، نه تصمیمات قانونگذاری، از تمام اختیارات اجرایی خود برای دستیابی به این هدف، یعنی لغو اکثر تحریم‌های سوریه استفاده کرد.

بنابراین، ترامپ از وزارتخانه‌های اجرایی خواست تا محدودیت‌های برخی از کالاهای تجاری در معاملات سوریه را کاهش دهند. با این حال، وزارت بازرگانی ایالات متحده تصریح کرد که سوریه باید همه معاملات تجاری خود با روسیه را متوقف کند.

باج بزرگ ترامپ از جولانی برای صهیونیست‌ها

اما مهمترین پرونده‌ها برای دولت ترامپ در سوریه پرونده‌هایی هستند که به طور خاص به رژیم صهیونیستی مربوط می‌شوند؛ یعنی وضعیت جنوب سوریه و همچنین ورود این کشور به توافق‌های عادی سازی.

در این راستا اطلاعات نشان می‌دهد که آمریکا از طریق تام باراک، فرستاده خود و میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه عربستان، ترکیه و قطر به دولت خودخوانده سوریه اطلاع داده که باید آماده امضای طرح امنیتی آمریکا برای جنوب سوریه و تضمین منافع تل‌آویو در آنجا باشد.

این طرح در سندی که برای امضا در دیدار برنامه‌ریزی شده جولانی و نتانیاهو تهیه شده، آمده است. قرار بود که این دیدار در ماه گذشته در نیویورک در حاشیه جلسات شورای امنیت برگزار شود، اما نتانیاهو نپذیرفت و خواستار اصلاحاتی در سند آمریکایی شد.

تغییرات در سند آمریکایی که نتانیاهو خواستار اعمال آنها شده، تصریح می‌کند که «منطقه حائل» در جنوب سوریه به چهار دایره متحدالمرکز تقسیم شود و تل آویو کنترل امنیتی خود را به فرودگاه دمشق، مناطق صحنایا و جرمانا، حومه غربی درعا و تمام قنیطره گسترش دهد.

بر این اساس، همچنین یک کریدور از شهر مرزی حضر در حومه قنیطره تا روستای ثعله در حومه سویدا، با عبور از منطقه داعل در حومه درعا در مرز اردن، باز خواهد شد.

طبق اطلاعات موجود، دولت خودخوانده سوریه درخواست کرده که آمریکا ضامن هر توافقی که در این زمینه منعقد می‌شود، باشد. این به معنای ایجاد یک پایگاه نظامی در جنوب دمشق توسط واشنگتن است که وظیفه نظارت بر توافق و اطمینان از عدم حمله رژیم صهیونیستی به دمشق یا عمق سوریه را بر عهده دارد. دقیقاً همینجا است که اختلاف نظر میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد مدیریت و اجرای توافق مذکور با سوریه به وجود می‌آید.

ناظران سوری هشدار می‌دهند که هرگونه توافق امنیتی رژیم جولانی با صهیونیست‌ها می‌تواند منجر به متشنج‌تر شدن فضای داخلی سوریه شود؛ به طوری که گروه‌های فرقه‌ای مختلف به ویژه آنهایی که ایدئولوژی افراطی دارند، ممکن است احساس خطر کرده و دست به شورش علیه جولانی بزنند.

بر این اساس، بدون شک به زودی شاهد یک بحران بزرگ داخلی در سوریه خواهیم بود که رژیم جولانی مجبور به مقابله با آن است؛ بحرانی که می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت سوریه داشته باشد و علاوه بر آن، نقشه‌های جولانی برای تثبیت حکومت خود را به خطر بیندازد.