علیرضا قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتشسوزی در ارتفاعات لوندویل در جنگلهای اطراف قله اسپیناس که از عصر روز گذشته آغاز شده بود، پس از حدود ۲۶ ساعت تلاش نیروهای امدادی و مردمی مهار شد.
این آتشسوزی در شیب ۸۰ درصدی جنگلهای اسپیناس با پوشش درختان راش و توسکا رخ داد و به صورت سطحی و تنهای در چند نقطه به شکل خطی گسترش یافت.
وی افزود: در مجموع حدود ۱۵ هکتار از عرصههای جنگلی تحت تأثیر حریق قرار گرفت که پس از جمعبندی نقاط آسیبدیده، ۲.۵ هکتار از اراضی ملی طعمه آتش شدند.
قمی با اشاره به زمان وقوع حادثه گفت: این آتشسوزی از ساعت ۱۶ عصر دیروز جمعه آغاز و ساعت ۱۸ امروز به طور کامل مهار شد.
رئیس اداره منابع طبیعی آستارا ادامه داد: برای مهار این حادثه ۲۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، سه نفر از اعضای جمعیت هلال احمر، ۱۰ نفر از تیمهای کوهنوردی و پنج نفر از مردم محلی حضور داشتند و با تلاش شبانهروزی موفق به کنترل آتش شدند.
وی علت وقوع این آتشسوزی را سهلانگاری گردشگران عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: رعایت اصول ایمنی و پرهیز از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی ضروری است تا شاهد چنین خساراتی نباشیم.
نظر شما