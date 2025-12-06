لزوم نصب ۴۰ میلیون واحد کاهنده برای کاهش ۳۵ درصدی مصرف آب تهران

محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بحران آب تهران و راهکارها برای حل آن همراه با نقش استانداری تهران در این رابطه، اظهار کرد: اکنون ششمین سال خشکسالی را تجربه می‌کنیم. هرچند مسئله خشکسالی مربوط به استان تهران نیست؛ یعنی کل کشور درگیر است. در عین حال طبیعتاً اقلیم ما اقلیم خشک و نیمه‌خشک است و تغییر اقلیم در کل دنیا اتفاق افتاده است؛ یعنی موضوعی است که همه کشورها درگیر آن هستند.

وی‌افزود: به عنوان نمونه ارتفاعات و مناطق اطراف تهران و دماوند، هم در شدت بارندگی و هم نوع بارش، در مقایسه با سال‌های نه چندان دور قبل، نشان می‌دهد که وضعیت متفاوتی وجود دارد؛ یعنی نوع بارش‌ها تغییر پیدا کرده است. بارش برفی که در ایام پیک مصرف، یعنی تیر و مرداد و ایام شهریور، اثرگذار بود و بخش عمده‌ای از آب شرب استان را تأمین می‌کرد، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، زیرا برف‌ها آب شده و وارد سدها می‌شد [که در شرایط فعلی اینگونه نیست.]

اولین دوره‌ای است که تهران ۶ سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کند

استاندار تهران با بیان آنکه به دلیل افزایش دمایی که داشتیم، تبخیر بیشتر آب نیز انجام می‌گیرد، تاکید کرد: در واقع اولین دوره‌ای است که در ۵۰–۶۰ سال اخیر، تهران، شش سال خشکسالی را پشت سر هم را به‌صورت متوالی تجربه می‌کند. به نظرم در دهه ۷۰ خورشیدی یک سال را داشتیم که میزان بارش در شرایط کمترین بود اما به صورت متوالی ادامه پیدا نکرد.

۷۰ درصد آب تهران از منابع زیر زمینی تأمین می‌شود

معتمدیان در خصوص وضعیت بهره‌برداری آب، تشریح کرد: در وضعیت بهره‌برداری، یعنی استفاده از آب‌های سطحی و سدها نیز تغییر قابل‌توجهی داشته‌ایم. ما در دهه گذشته، ۳۰ درصد از آب مورد نیاز مردم، آب شرب استان یا شهر تهران را از منابع زیرزمینی و چاه‌ها تأمین می‌کردیم و ۷۰ درصد از طریق سدها و منابع سطحی بود، اما الان دقیقاً این امر برعکس شده است. یعنی به دلیل کاهش بارندگی که انجام گرفته، مجبور هستیم ۷۰ درصد از منابع زیرزمینی استفاده کنیم که مسائل زیست محیطی و از جمله موضوع فرونشست را هم در پی دارد، لذا این امر مرتب گزارش داده می‌شود و این به خاطر همین قضیه و برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیر زمینی است.

استاندار تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه راهکارهای مقابله با این نوع ناترازی آب، اظهار کرد: طبیعتاً موضوع آب در سه مقطع، یعنی هم در کوتاه‌مدت که در حال حاضر چالش فعلی است، باید مدیریت شود و هم در میان‌مدت و بلندمدت که در این رابطه برنامه‌های خوبی داریم؛ در این رابطه هم موضوعاتی که در بحث کاهش مصرف است و باید از طریق نصب شیرآلات یا ادوات کاهنده انجام بگیرد، مد نظر است که طرح آن آماده شده است و بخشی از آن توسط آب و فاضلاب استان تهران در حال انجام است.

وی عنوان کرد: باید ۴۰ میلیون واحد کاهنده مصرف آب نصب شود، تا شاهد اثرات ۳۰ تا ۳۵ درصدی کاهش مصرف آب باشیم. این موضوع نیازمند یک برنامه جامع است، تا بتوانیم بحث تولید و توزیع کاهنده‌ها را در سطح استان تهران دنبال کنیم. در عین حال با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، طرحی را آماده کردیم و ان‌شاءالله به‌زودی خدمت رئیس‌جمهور ارسال می‌کنیم تا با پیشنهادهایی که می‌دهیم، بتوانیم طرح را در سطح استان و شهر تهران عملیاتی کنیم.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به تأمین آب خارج از حوزه آبی تهران، خاطر نشان کرد: موضوع دیگر انتقال آب از خارج حوزه آبی است که از غرب تهران با پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که انجام شد، صورت گرفت که انصافاً کار دو سه ساله‌ای بود که در کمتر از شش ماه انجام گرفت و بخشی از آب مورد نیاز تهران تأمین شد.

تأمین آب از سد لار برای شرق تهران

وی با بیان آنکه انتقال آب از سد لار به شرق تهران از طریق علاج بخشی و هدر رفت این سد در حال انجام است، بیان کرد: با ملاحظات اجتماعی که داریم، موضوع انتقال آب به شرق تهران در دستور کار قرار گرفته است. بازدیدی هم بنده در این خصوص در کنار مسئولین وزارت نیرو و قرارگاه خاتم الانبیا داشتم، لذا ان‌شاءالله شاهد سرعت در انجام این پروژه خواهیم بود.

«رینگ قمر بنی‌هاشم» وظیفه تعادل‌بخشی و تنظیم آب در تهران خواهد داشت

معتمدیان در خصوص سومین پروژه کلیدی تأمین آب تهران، اظهار داشت: سومین پروژه کلیدی که در استان تهران داریم که «رینگ قمر بنی‌هاشم» است، وظیفه تعادل‌بخشی و تنظیم آب و استفاده آب مازاد در مناطق مختلف را بر عهده خواهد داشت، لذا این مجموعه اقدامات با هدف مدیریت مصرف، جبران کمبود منابع، کاهش هدر رفت و تأمین پایدار آب شهر و استان تهران در دست اجرا است.