به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل حفاظت محیطزیست گیلان با صدور اطلاعیهای نسبت به افزایش خطر آتشسوزی در جنگلها و مراتع هشدار داد و از مردم و گردشگران خواست از روشن کردن هرگونه آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت مشاهده دود یا حریق با شماره ۱۵۴۰ تماس بگیرند.
در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع عموم مردم شریف، ساکنان حاشیه جنگلها و مراتع، گردشگران و مسافران میرساند: با توجه به شرایط جوی و احتمال بالای گسترش حریق در عرصههای طبیعی، از ایجاد هرگونه آتش در جنگلها و مراتع اکیداً خودداری فرمائید. همچنین ضروری است نسبت به آموزش و هشدارهای لازم به همراهان و دیگر افراد اقدام نموده و آنان را از خطرات احتمالی آگاه سازید.
در صورت مشاهده هرگونه نشانه حریق، خواهشمند است بیدرنگ با شماره ۱۵۴۰ مرکز فوریتهای حفاظت محیط زیست استان گیلان یا شماره تلفن ۳۳۸۲۴۶۲۶ تماس حاصل فرمائید و موضوع را اطلاع دهید.
از مشارکت ارزشمند و مسئولانهی مردم طبیعتدوست در پاسداری از مواهب الهی، این میراث گرانبهای ملی و متعلق به همه نسلها، صمیمانه قدردانی مینمائیم.
