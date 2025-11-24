سردار اسدی:شهدا فرزندان معنوی حضرت زهرا(س) و نماد آزادی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد جعفر اسدی صبح دوشنبه در سخنرانی مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) و پیوند عمیق شهدا با ایشان اظهار داشت: اگرچه همه ائمه معصومین حجت بر ما هستند، اما طبق فرموده خود ائمه، حضرت زهرا (س) حجت بر آنان است و شهدا به عنوان فرزندان معنوی حضرت فاطمه فارغ از نیت و خاستگاهشان، با هدف دفاع از کیان اهل‌بیت و امام حسین (ع) جان خود را فدا کردند.

وی با تأکید بر اینکه شهدا نماد واقعی آزادی و استقلال کشور هستند، افزود: پس از سال‌ها تحمل ظلم و استبداد، این کشور به برکت خون شهدا و رهبری امام خمینی (ره) طعم آزادی را چشید و امروز نزدیک به نیم قرن است که ایران اسلامی آزادانه تنفس می‌کند و این دستاورد بزرگ، مدیون فداکاری کسانی است که از قهرمانان اسطوره‌ای مانند رستم و سهراب نیز برترند، چرا که عزت و سربلندی واقعی را برای ملت به ارمغان آوردند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با اشاره به فلسفه انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب ما برای رهایی انسان‌ها از سلطه استکبار و شیطان بزرگ طراحی شده است و دشمنانی که امروز با ابزارهای پیشرفته جنایت می‌کنند، همانند لات‌هایی هستند که در گذشته به ناموس و اموال مردم رحم نمی‌کردند.

سردار اسدی در بخش دیگری از سخنان خود، پیکر شهدا را سند وفاداری به ولایت فقیه دانست و گفت: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته هرگز از خاک خود دست نکشیده است، همان‌طور که شهید آیت‌الله دستغیب تأکید داشتند، اطاعت از ولی‌فقیه اطاعت از خداست.

وی با بیان اینکه دشمن اصلی ما شیطان بزرگ و آمریکاست، خاطرنشان کرد: دشمنان به خوبی دریافته‌اند که ولی‌فقیه سد محکم در برابر آنهاست، لذا او را دشمن شماره یک خود می‌دانند و امروز مقام معظم رهبری همانند امام راحل، نماد نور و راهنمای ملت هستند و به تعبیر آیت‌الله حائری شیرازی، این نور در زمین تجلی یافته تا پرچم انقلاب به دست صاحب اصلی آن، امام زمان (عج) سپرده شود.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در پایان بر لزوم تداوم راه شهدا و دفاع از انقلاب زیر سایه امام زمان (عج) تأکید کرد و گفت: باید با هوشیاری و ایستادگی، انتقام خون‌های پاک ریخته شده را بگیریم و اجازه ندهیم ذلت و تسلیم بر ما چیره شود.