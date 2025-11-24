به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت خواه ظهر دوشنبه در جمع عزاداران فاطمی یاسوج با تبیین جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان محور آفرینش، اظهار کرد: مکتب شیعه با تکریم بی‌نظیر خود از مقام زن، الگویی جهانی ارائه داده است.

وی با اشاره به فرمایش خداوند در حدیث کسا مبنی بر آفرینش جهان به خاطر محبت اهل بیت (ع)، بیان کرد: محور این پنج تن، حضرت فاطمه زهرا (س) است و این نشان‌دهنده عظمت بی‌نظیر مقام زن در مکتب اهل بیت (ع) است.

نماینده اسبق مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با رد شعارهای به ظاهر فمینیستی غرب، افزود: سردمداران استکبار جهانی که زنان را به کالا و ابزار تبدیل کرده‌اند، لیاقت ندارند درس تکریم زن را بدهند زیرا ملت ایران با برپایی باشکوه مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) پس از ۱۴۰۰ سال، عالی‌ترین درس‌های تکریم زن را به جهانیان می‌آموزد.

وی پیام دوم این حضور را به مردم ایران اختصاص داد و افزود: حضرت زهرا (س) مظهر مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و انحراف بود و حضور ما در این مراسم، بیعت با این روحیه جهادی و اعلام آمادگی برای مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی است.

هدایت خواه حجاب را سنگر دفاع از ارزش‌ها خواند و خطاب به بانوان گفت: این چادر، امانت حضرت زهرا (س) است و دشمن برای نابودی جوانان انقلابی، چشم به این سنگر دارد و وصیت شهدای ما نیز پاسداری از این امانت بوده است.

وی سومین پیام حضور مردم در این مراسم را خطاب به مسئولان داد و اظهار کرد: این مردم با وجود همه مشکلات، وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و ولایت را نشان می‌دهند و هرگونه کوتاهی و ترجیح منافع فردی بر منافع مردم، خیانت است و خشم حضرت زهرا (س) و شهدا را در پی خواهد داشت.

نماینده اسبق شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در پایان از مردم خواست با بلند کردن دست، بار دیگر با حضرت زهرا (س) بیعت کنند که همچون او در دفاع از حق و حجاب تا پای جان ایستاده‌اند.