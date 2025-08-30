افتتاح و کلنگ زنی ۲۱۷ طرح در بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت اظهار کرد: در شهرستان بویراحمد، ۲۱۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۴,۵۰۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.
محمد بهرامی افزود: همچنین چند پروژه کلان با حجم سرمایهگذاری بیش از ۲۰,۰۰۰ میلیارد تومان نیز در دست اجرا داریم که متأسفانه به دلیل عدم تکمیل فرآیندهای اداری، نتوانستیم آنها را در هفته دولت کلنگزنی کنیم، اما امیدواریم حداکثر طی سه ماه آینده شاهد آغاز به کار این طرحها باشیم.
وی در تشریح مهمترین پروژههای کلان شهرستا، بویراحمد تصریح کرد: از جمله این پروژهها میتوان به اتصال یاسوج به آزادراه، پروژه لرزهنگاری چاههای نفت مختار در مناطق بابکان، سپیدار و مختار، و همچنین پروژه انتقال آب از سد تنگ سرخ به شهر یاسوج و حومه اشاره کرد که هر یک نقش بسیار مؤثری در توسعه و رفاه منطقه خواهند داشت.
افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۳ طرح در دنا
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان آمار پروژههای شهرستانهای دیگر حوزه نمایندگی خود، گفت: در شهرستان دنا، ۱۰۳ پروژه با اعتبار ۳۱۵ میلیارد تومان و در شهرستان مارگون نیز ۳۵ پروژه با هزینهای بالغ بر ۱۹۰ میلیارد تومان در حال اجراست که برخی از آنها در هفته دولت افتتاح و برخی دیگر کلنگزنی شدند.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد اجرای پروژهها از زیرساختهای صرف به سوی طرحهای سرمایهگذاری و اشتغالزا، اظهار داشت: خوشبختانه امروز دیگر صرفاً به دنبال پروژههای زیرساختی نیستیم، بلکه هدف ما اجرای طرحهایی است که در آینده نزدیک، تأثیر مستقیم بر اقتصاد منطقه، اشتغالزایی، معیشت مردم و ایجاد ارزش افزوده داشته باشند تا بتوانیم از درآمد حاصل از این پروژهها برای رفع نیازهای آتی استان استفاده کنیم.
تخصیص ۷۰ هزار تن قیر به سه شهرستان بویراحمد، دنا و مارگون
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص کمسابقه ۷۰ هزار تن قیر رایگان از سوی وزارت راه و شهرسازی برای استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این حجم قیر، با ارزشی بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان، درخواستی بود که از آقای وزیر داشتیم و خوشبختانه محقق شد. امیدواریم مدیران استانی با حداکثر بهرهبرداری از این فرصت، بتوانند نیازمندیهای معابر شهری و روستایی را به نحو مطلوب برطرف کنند.
وی در پایان با بیان تأثیر این اقدام در بهبود کیفیت معابر، به ویژه در شهر یاسوج، افزود: امیدواریم با تخصیص این میزان قیر، دیگر شاهد معابر خاکی در شهرها و روستاهای منطقه نباشیم و این امر به ویژه برای شهر یاسوج که از وضعیت نامناسب آسفالت رنج میبرد، میتواند تحولی اساسی ایجاد کند. قطعاً بهرهبرداری مناسب از این ظرفیت، موجب رضایتمندی هرچه بیشتر مردم خواهد شد.
کلنگ زنی طرح تکمیل پل مختار بویراحمد
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی همچنین در آئین کلنگ زنی تکمیل محور بابامیدان، یاسوج سمیرم، «احداث پل دوم مختار»، گفت: مبلغ این پروژه ۱۲۲ میلیارد تومان و مدت اجرا ۱۸ ماه است.
وی افزود: از محل اعتباراتی که در اختیار نمایندگان قرار دارد بیشترین سهم را به جادههای اختصاص دادیم و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این مورد در نظر گرفته شده است.
بهرامی با اشاره به حادثهخیز بودن این محور گفت: اینجا محل تلاقی سه محور است و ارتباطات براساس اصول فنی شکل بگیرد، امیدواریم با تلاشهای راه و شهرسازی این قتلگاه به زودی به بهره برداری برسد.
