ثبت نام نهایی ۴۵ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید حسینی خواه افزود: ثبت نام نهایی ۴۵ نفر در کهگیلویه و بویراحمد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد.

وی ابراز داشت: از زمان شروع ثبت نام نهایی، ۱۰ نفر در حوزه انتخابیه گچساران و باشت، ۱۳ نفر نیز در شهرستان‌های کهگیلویه، لنده، بهمئی و چرام و ۲۲ نفر در شهرستان‌های بویراحمد، مارگون و دنا کار ثبت نام نهایی خود را انجام دادند.

حسینی خواه با تاکید بر اینکه به داوطلبان توصیه می‌شود ثبت نام را به روز آخر واگذار نکنند، تصریح کرد: ثبت نام نهایی در سایت keshvar.ir انجام می‌شود و انتظار می‌رود داوطلبان مدارک لازم را تهیه کرده و سامانه ثبت کنند.

وی افزود: ثبت نام نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۷ مهر آغاز شده و تا سوم آبان ادامه دارد.