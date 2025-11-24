استان اردبیل برای تقویت همکاری با کشورهای همسایه آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی ظهر دوشنبه در دیدار با معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه اظهار کرد: استان اردبیل آمادگی دارد در زمینههای کشاورزی، گردشگری و صنعتی همکاریهای لازم را با همراهی وزارت امور خارجه برای توسعه روابط با کشورهای همسایه انجام دهد.
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه هم با اشاره به جایگاه استانهای مرزی در دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و بهویژه گردشگری استان اردبیل را قابل توجه دانست.
وحید جلالزاده اظهار کرد: اردبیل یکی از استانهایی است که زمینه مناسبی برای گسترش همکاریهای منطقهای دارد.
