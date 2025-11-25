درخشش سینمای فلسطین در جشنواره قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چهل و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره در حالی به پایان رسید که جایزه هرم طلایی خود را به «سنجاقک» ساخته پل اندرو ویلیامز اهدا کرد و «روزی روزگاری در غزه» ساخته طرزان و عرب ناصر هم به عنوان دیگر برنده بزرگ شب پایانی ظاهر شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره قبل از اعلام نام برندگان، عکسی از هند رجب کودک ۵ ساله فلسطینی، همراه صدای آخرین تماس تلفنی او قبل از کشته شدن در غزه، صفحه نمایش را پر کرد. حسین فهمی رئیس جشنواره این امر را یادآوری مسئولیت سینما خواند و گفت: قدرت سینما در توانایی آن در مستندسازی و زنده نگه داشتن داستان‌های واقعی است. کودکانی که در جنگ کشته شده‌اند فقط اعداد نیستند، بلکه انسان‌های واقعی ساخته شده از گوشت و خون هستند.

پس از معرفی برندگان و اهدای جوایز، این جشنواره کار خود را با نمایش فیلم اختتامیه خود، «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه و در همکاری با انجمن بین‌المللی فیلم فلسطین (CIFF) به پایان برد تا این پیام را تقویت کرده باشد.

در این مراسم «سنجاقک» افتخار بزرگ جشنواره قاهره را از آن خود کرد و نوری بیلگه جیلان که رئیس هیئت داوران این دوره بود، «کاوش عمیق در تنهایی، حافظه و تاب‌آوری انسان» و «داستان‌سرایی ظریف» آن را ستود. آندریا رایزبورو و برندا بلتین بازیگران این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر زن را به طور مشترک دریافت کردند، در حالی که پیش از آن این ۲ به طور مشترک جایزه بهترین بازی در یک فیلم بلند بین‌المللی را از جشنواره ترایبکا امسال کسب کرده بودند.

«روزی روزگاری در غزه» برادران ناصر نیز ۳ جایزه بزرگ کسب کرد و جایزه هرم نقره‌ای بهترین کارگردانی، جایزه بهترین بازیگر مرد برای مجد عید و جایزه بهترین فیلم بلند عربی را از آن خود کرد. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش «نوعی نگاه» در هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم کن تجربه کرد و جایزه بهترین کارگردانی این بخش را برد.

این درام که در غزه سال ۲۰۰۷ اتفاق می‌افتد، درباره یحیی، دانشجوی جوانی است که با اسامه، صاحب یک فلافل‌فروشی کاریزماتیک دوست می‌شود. کسب و کار جانبی آنها که توزیع ساندویچ است و در عین حال مخفیانه مقادیر کمی مواد مخدر را معامله می‌کند، آنها را به رویارویی با یک افسر محلی فاسد می‌کشاند.

علیرضا خاتمی فیلمساز ایرانی-کانادایی با فیلم «چیزهایی که می‌کشی» هم جایزه بهترین فیلمنامه نجیب محفوظ را در بخش مسابقه بین‌المللی و هم جایزه فیپرشی را از آن خود کرد. این فیلم داستان یک استاد دانشگاه را دنبال می‌کند که به دنبال مرگ مشکوک مادرش است و او و باغبان آرام او را به جستجویی شخصی‌تر برای یافتن پاسخ‌ها سوق می‌دهد.

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌المللی، جایزه بهترین فیلم مستند را به نیکولاس خوری فیلمساز لبنانی، برای فیلم «ثریا عشق من» اهدا کرد. این فیلم به رابطه هنرمند ثریا بغدادی با همسر فقیدش، فیلمساز مارون بغدادی، از طریق مطالب آرشیوی و تأملات جدید در مورد غم و خاطره، سه دهه پس از مرگ او می‌پردازد.

در بخش افق‌های سینمای عرب، فیلم «سگ مرده» ساخته سارا فرانسیس جایزه اصلی را از آن خود کرد و نادیا درستی، عضو هیئت داوران از این فیلم به دلیل «غوطه‌مند کردن موفقیت‌آمیز ما در یک تجربه سینمایی دشوار که یک رابطه پیچیده را از طریق زیبایی‌شناسی جسورانه بررسی می‌کند» ستایش کرد.

«یک نمایش دیگر» به کارگردانی می سعد و احمد الدناف جایزه تماشاگران را از آن خود کرد و الدناف از غزه از طریق آی‌پدی که سعد در دست داشت، به این مراسم پیوست. این مستند که زیر بمباران فیلمبرداری شده، سیرک غزه آزاد را در حال اجرای برنامه برای کودکان آواره دنبال می‌کند و تصویری عینی از مقاومت هنری در طول جنگ ارائه می‌دهد.

مستند «ضد سینما» ساخته علی سعید فیلمساز عربستان سعودی، جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. این فیلم بررسی می‌کند که چگونه سینمادوستان سعودی بدون سینما به بلوغ رسیدند و در عین حال فرهنگ سینمای نادیده گرفته شده این کشور قبل از سال ۱۹۷۹ را روشن می‌کند.