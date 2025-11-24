جشنواره مالک اشتر در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بشاگرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب جشنواره مالک اشتر با حضور مسئولان سپاه و بسیج در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین امیری مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان بشاگرد با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره، بر ضرورت تقویت فرهنگ بسیجی و مالک اشتری در جامعه تأکید کرد.
سرهنگ محمد کاملی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد نیز در این مراسم با بیان اهداف برگزاری جشنواره مالک اشتر، به تبیین ارزشهای بسیجی و مقاومت پرداخت.
همچنین مسئول بسیج فرهنگیان سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان در این جمع با ارائه گزارشی از فعالیتهای فرهنگی بسیج، بر نقش فرهنگیان در تعالی فرهنگ مقاومت تأکید کرد.
در پایان این مراسم از بسیجیان برتر معاونتهای سپاه تجلیل به عمل آمد و لوحهای تقدیر و هدایایی به آنان اهدا شد.
