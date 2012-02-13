بسیج الگوی کارآمد نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد رئیسی عصر یکشنبه در آئین معرفی سرپرست پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم شهرستان جم در راهپیمائی 22 بهمن اظهار داشت: حضور در صحنه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. حضور مردم در راهپیمائی‌ها و انتخابات بیانگر پایبندی مردم به ارزش‌های انقلاب است.

وی حضور بسیجی‌ها در صحنه‌های دفاع از انقلاب را برای بسیجی‌ها لذت‌بخش دانست و ادامه داد: نیروی مردمی بسیج در 22 بهمن ماه امسال بار دیگر نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و نشان دادند که در همه شرایط پیرو فرامین مقام معظم رهبری هستند.

فرمانده بسیج ناحیه سپاه پاسداران شهرستان جم اضافه کرد: جذب حداکثری و بسترسازی مناسب برای حضورگسترده مردم در انتخابات از وظایف نیروهای بسیجی است و همه باید در این راه به دنبال جذب حداکثری و ایجاد رقابتی سالم باشند.

سرپرست پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران نیز در این مراسم بسیجیان را پیشرو در خط مقدم فرهنگی دانست و گفت: فعالیتهای فرهنگی بسیجیان باید افزایش یافته و سعی کنند با محتوا بخشی به این فعالیتها گام‌های موثری در ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه بردارند.

مسعود صف‌شکن ادامه داد: پایگاه‌های مقاومت بسیج فعالیت‌های بسیار زیادی پس از انقلاب انجام داده‌اند و روز به روز شاهد افزایش میزان و کیفیت این فعالیت‌ها هستیم که همواره اثر بخش بوده‌اند.

این آئین با حضور فرمانده بسیج ناحیه سپاه پاسداران شهرستان جم ،مدیرعامل شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران، فرماندهان پایگاه‌های شهرستان جم و جمعی از مسئولین و بسیجیان در سالن آمفی تئاتر شماره دو شهرک توحید برگزار شد.