به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاملی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال بارشهای رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید در مناطق مختلف شهرستان بشاگرد طی ساعات و روزهای آتی اظهار کرد: تمامی پایگاههای مقاومت بسیج، گردانها و گروههای جهادی سپاه ناحیه بشاگرد در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
فرمانده سپاه بشاگرد افزود: تجهیزات امدادی، ماشینآلات مهندسی، خودروهای کمکدار و نیروهای متخصص به صورت شبانهروزی در نقاط احساس و سیلخیز شهرستان مستقر شدهاند و در صورت نیاز بلافاصله وارد عمل خواهند شد.
سرهنگ کاملی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی سپاه پاسداران، خدمترسانی سریع و مؤثر به مردم عزیز است، تصریح کرد: هماهنگی لازم با ستاد مدیریت بحران شهرستان، فرمانداری، هلال احمر و سایر دستگاههای امدادی انجام شده و سپاه ناحیه بشاگرد آماده هرگونه همکاری و پشتیبانی است.
وی از مردم شهرستان بشاگرد خواست در صورت مشاهده هرگونه خطر یا نیاز به کمک، سریعاً با شماره تلفنهای ۱۱۲ هلال احمر یا مرکز پیام سپاه ناحیه بشاگرد تماس بگیرند.
