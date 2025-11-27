به گزارش خبرنگار مهر، پایتخت و بسیاری از شهرهای مختلف کشور به دلیل کم برخورداری از نعمت الهی باران و آلودگی بسیار زیاد هوا، روزهای مطلوبی را نمی‌گذرانند و می‌بایست منتظر ماند و دست دعا به درگاه پروردگار یکتا بلند کرد تا هرچه زودتر به واسطه الطاف مهربانانه خود، برکت باران را بر سر مردم این سرزمین نازل کند.

حال در این شرایط ویژه است که می‌توان برای ترمیم حس و حال فعلی مردم از پس قرار گرفتن در این شرایط نامطلوب آب و هوایی کارهایی را انجام داد. مسیری که طبیعتاً موسیقی و هنرمندانش تلاش دارند تا ملهم از ترانه‌های عاشقانه و برخی موضوعات دیگر و در کنار برگزاری کنسرت‌هایشان، آثاری را هم در قالب تک آهنگ تولید کنند تا شاید موسیقی التیامی چند دقیقه‌ای برای عبور از این شرایط باشد.

آنچه می‌خوانید معرفی بخشی از تک آهنگ‌ها و نماهنگ‌های تولید شده در بازه زمانی دهم آبان تا ششم آذر سال ۱۴۰۴ است که توسط تعدادی از خوانندگان مطرح کشورمان در ژانرهای مختلف موسیقایی در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند.

محمد اصفهانی؛ تولید سه تک آهنگ در وصف شهیدان ایران

محمد اصفهانی خواننده موسیقی ایرانی طی روزهای گذشته بود که سه اثر «زیربارون»، «قول دادی» و «سلام» را به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر کرد.

وی در توضیح این آثار نوشته است: «سه اثر «زیر بارون»، «قول دادی» و «سلام» به سفارش بنیاد شهید در وصف مقام شهیدان بزرگوار ایران عزیزمان تصنیف و اجرا شدند. زنان و مردانی آسمانی و مترقی که خود، نماد آزادی و آگاهی و انتخاب و احترام به حقوق هم‌وطنان و هم‌نوعان‌شان بودند و در این راه از عزیزترین متاع یعنی «جان شیرین» شأن گذشتند. راهشان که رفاه و شادمانی و سعادت‌مندی ایران و ایرانیان و جهانیان است، پر رهرو باد. از دوست عزیزم، شاعر معاصر، جناب عبدالجبار کاکایی و دیگر همکاران تشکر می‌کنم که بدون تشریک مساعی و هم‌دلی آنان، خلق این آثار ناممکن می‌نمود.»

برای شنیدن تک آهنگ «زیربارون» اینجا، برای شنیدن تک آهنگ «قول دادی» اینجا و برای شنیدن تک آهنگ «سلام» اینجا را ببینید.

همایون شجریان؛ «ایران روشن» و یک موسیقی برای آینده

تک آهنگ «ایران روشن» عنوان یکی از تازه‌ترین تک آهنگ‌های مرتبط با آثار ملی میهنی است که به خوانندگی همایون شجریان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

همایون شجریان درباره این قطعه نوشت: «ایران، سرزمین مادریِ همه ماست؛ سرزمینی که باید آن را سالم، زنده و روشن به نسل‌های پس از خود بسپاریم. اثر ایران روشن را با تمام مهر و مسئولیتی که نسبت به این خاک دارم، تقدیم می‌کنم به هدف والای جشنواره ۲۵؛ یادآوری ضرورت مصرف درست انرژی، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از روشنایی آینده‌ای که به فرزندانمان تعلق دارد.»

سمیرا عاطفی شاعر و ترانه سرا، پویا سرایی آهنگساز و تنظیم کننده این تک آهنگ هستند. این در حالی است که میثم مروستی، پدرام فریوسفی، نیلوفر محبی، علیرضا دریایی، ماکان خوی نژاد، پویا سرایی گروه نوازندگان و کاوه عابدین میکس و مسترینگ دیگر عوامل اجرایی اثر را تشکیل می‌دهند.

تک آهنگ «ایران روشن» به خوانندگی همایون شجریا ن را از اینجا را بشنوید.

علیرضا عصار؛ «دریای تشنه» برای شهری که تشنه باران است

تازه‌ترین تک‌آهنگ علیرضا عصار خواننده موسیقی پاپ به عنوان «دریای تشنه» طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

یاسر قنبرلو ترانه‌سرا، علیرضا عصار آهنگساز و خواننده، مسعود همایونی تنظیم، میکس، مسترینگ و نوازندگی گیتار الکتریک، مهسا جلیل‌پور و علی جعفری گروه تهیه و تولید، بخشی از عوامل اجرایی پروژه را تشکیل می‌دهند.

«کوچ عاشقان - ۱۳۷۷»، «حال من بی تو - ۱۳۸۰»، «ای عاشقان - ۱۳۸۰»، «نهان مکن - ۱۳۸۲»، «عشق الهی - ۱۳۸۷»، «بازی عوض شده»، «محتسب - ۱۳۹۰»، «جز عشق نمی‌خواهم - ۱۳۹۵» از جمله آلبوم‌هایی هستند که از علیرضا عصار طی این سال‌ها پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

تولید چندین تک‌آهنگ به همراه برگزاری چندین نوبت کنسرت در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بخش دیگری از فعالیت‌های علیرضا عصار در حوزه موسیقی طی سال‌های اخیر هستند.

برای شنیدن تک آهنگ «دریای تشنه» با صدای علیرضا عصار اینجا را بشنوید.

پرواز همای و متین مرعشی؛ شنیدن «هوای روزگار» در روزهایی که هوا آلوده است

تک آهنگ «هوای روزگار» در قالب پروژه «خنیاشهر» با مدیریت هنری امیرحسین سمیعی، آهنگسازی و تنظیم جابر بهارمست و ترانه و صدای پرواز همای در بخش فارسی و مجتبی کاظمی در بخش گیلکی منتشر شد.

پروژه «خنیاشهر» با مدیریت هنری و طراحی امیرحسین سمیعی تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد.

برای شنیدن تک آهنگ «هوای روزگار» با صدای متین مرعشی و پرواز همای اینجا را ببینید.

ابوذر روحی؛ نماهنگ «رفیق» و پاسداشت شهدای اقتدار

نماهنگ «رفیق» با صدای ابوذر روحی، تهیه‌کنندگی پیمان معصوم‌زاده و کارگردانی علی خلیلی با همراهی گروه سرود مدار تولید شد.

این اثر با شعری از محمدصادق باقی‌زاده و تنظیم امیر جمال‌فرد در مرکز تولیدات هنری رسانه‌ای مدار ساخته شده و به پاس گرامیداشت یاد و نام شهدای اقتدار نیروی هوافضای سپاه، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مراسمی با عنوان پویش بزرگ رفیق رونمایی و اجرا شد.

پیمان معصوم‌زاده تهیه‌کننده نماهنگ «رفیق» هدف از تولید این نماهنگ را بیان ارادت جامعه هنری به مقام والای شهدای اقتدار و انتقال پیام وفاداری و رفاقت به نسل جوان عنوان کرد و گفت: پویش مردمی «رفیق» پس از رونمایی در تهران، در شهرهای مختلف کشور نیز ادامه خواهد داشت تا با همراهی هنرمندان و گروه‌های فرهنگی، یاد و راه شهدای اقتدار در سراسر ایران زنده نگه داشته شود.

نماهنگ «رفیق» اثری است موسیقایی که به تبیین مفاهیمی چون وفاداری، ایثار و اقتدار ملی می‌پردازد.

برای تماشای نماهنگ «رفیق» با صدای ابوذر روحی اینجا را ببینید.

حامد زمانی؛ شنیدن «لگد» با یک مضمون متفاوت

حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ که با انتشار آهنگ‌های «صمود» و «میکشونی» فصل جدیدی از فعالیت‌های موسیقایی خود را آغاز کرده است، چندی پیش بود که هم زمان با انتشار یک تک آهنگ جدید دیگر به نام «لگد» دل نوشته ای را منتشر کرد.

در متن نوشته شده از سوی حامد زمانی آمده است: بعد از مدت‌ها با کار «صمود» و «میکشونی» به جمع دوستان واقعیم برگشتم و قطعه «لگد» را هم منتشر کردم. خیلی حرف‌ها باهاتون دارم اما بماند برای روزی که وقتش بشه … دوستتان دارم و از اینکه حمایتم می‌کنید ممنونم.

قطعه «لگد» با شعر، آهنگ و صدای حامد زمانی با تنظیم امیر جمالفرد و تهیه کنندگی میثم محمدحسنی منتشر شده است.

برای شنیدن قطعه «لگد» با صدای حامد زمانی اینجا را ببینید.

روزبه بمانی؛ انتشار «مجنون» برای فیلم «مجنون» و شهیدان زین الدین

تک آهنگ ویژه فیلم سینمایی «مجنون» با صدای روزبه بمانی، همزمان با سالگرد شهادت برادران زین‌الدین پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این قطعه موسیقی برای فیلم سینمایی «مجنون» تولید شده که ترانه‌سرایی و خوانندگی آن بر عهده روزبه بمانی است و موسیقی آن را بابک زرین برعهده داشته است.

رامین دارستانی تنظیم قطعه «مجنون» را انجام داده و ایمان احمدزاده مسئولیت میکس را بر عهده داشته است. تهیه‌کنندگی قطعه «مجنون» نیز بر عهده محمدصادق ابدی‌خواه بوده است.

فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه کنندگی عباس نادران روایتی از حماسه شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر است.

برای شنیدن تک آهنگ «مجنون» به خوانندگی روزبه بمانی اینجا را ببینید.