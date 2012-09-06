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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

فاتحی نیا:

واکسیناسیون رایگان تب برفکی دام در ابرکوه آغاز شد

واکسیناسیون رایگان تب برفکی دام در ابرکوه آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه از آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی دام های سبک و سنگین در این شهرستان خبر داد.

علی فاتحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری تب برفکی یکی از بیماری های مهم ویروسی و واگیر دار دام های اهلی و وحشی است که یکی از روش های کنترل و پیشگیری این بیماری واکسیناسیون به موقع دام ها است.

وی تاکید کرد: این طرح به صورت رایگان انجام می گیرد و در اجرای آن 55 هزار راس دام سنگین و سبک از اول شهریور تا پانزدهم مهرماه سال جاری علیه بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.

فاتحی نیا عنوان کرد: دامداران می توانند با مراجعه به مراکز مایه کوبی و شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه، هماهنگی های لازم را در زمینه واکسیناسیون دامهای خود به عمل آورند.

وی از دامداران خواست: در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری و یا تلفات مشکوک به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند و با اکیپ های واکسیناسیون همکاری لازم را داشته باشند تا طرح واکسیناسیون تب برفکی به بهترین نحو در این شهرستان اجرا شود.

کد مطلب 1690320

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