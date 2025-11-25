به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این درحالی است که استرالیا نخستین کشوری به حساب می‌آید که ممنوعیتی ملی بر استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کرده است.

فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرد این کشور باید از جوانان خود در مقابل آسیب‌های آنلاین مانند قلدری سایبری، کلاهبرداری‌های مالی و همچنین سواستفاده جنسی از کودکان محافظت کند.

به گفته او دولت مالزی مشغول بررسی مکانیسم‌هایی برای اعمال محدودیت سنی جهت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند کشورهای دیگر بوده است.

وزیر ارتباطات مالزی در این باره به خبرنگاران گفت: ما امیدواریم تا سال آینده شبکه‌های اجتماعی از تصمیم دولت برای ممنوعیت باز کردن حساب برای کاربران زیر ۱۶ سال پیروی کنند.

چنین ممنوعیتی بخشی از قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۵ جدید است که پارلمان مالزی در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی آن را وضع کرد تا با تنظیم محتوای مضر در پلتفرم‌های دیجیتال و وضع مسئولیت‌های مشخص برای ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین، سطح ایمنی در فضای مجازی را ارتقا دهد.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت ذهنی کودکان و ایمنی آنها به یک نگرانی جهانی تبدیل شده و تیک تاک، اسنپ چت، گوگل و متا (مالک فیس بوک و اینستاگرام) به دلیل دامن زدن به بحران سلامت ذهنی جوانان با شکایت‌هایی در آمریکا روبرو هستند.

از سوی دیگر فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک و یونان نیز به طور مشترک مشغول آزمایش یک الگوی واحد برای اپلیکیشن احراز هویت سنی هستند.

اندونزی، همسایهٔ مالزی نیز قبلاً از برنامه‌های خود برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود، اما بعداً به مقررات ملایم‌تری بسنده کرد. این مقررات پلتفرم‌ها را موظف به فیلتر محتوای مضر و قدرتمندسازی سازوکارهای احراز سن می‌کند.