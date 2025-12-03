تیک تاک و لینکدین زیر ذره بین رگولاتور ایرلندی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور رسانه ایرلند تحقیق درباره تیک تاک و لینکدین را آغاز کرده زیرا نگرانی‌هایی درباره آسان نبودن دسترسی به مکانیسم‌های گزارش دهی محتوای غیرقانونی یا عدم اجازه گزارش دهی محتوای سواستفاده جنسی از کودکان به طور ناشناس وجود دارد.

ناظر ایرلندی این تحقیقات را برحسب نقش جدیدش برای نظارت بر پایبندی پلتفرم‌هایی با مقر اصلی در این کشور به «قانون سرویس‌های دیجیتال» اتحادیه اروپا (DSA)، آغاز کرده است. این بررسی‌ها به ارزیابی موارد احتمالی نقض بخش‌هایی از این قانون خواهد پرداخت.

بسیاری از شرکت‌های فناوری چند ملیتی مقر خود در اروپا را در این کشور تأسیس کرده اند. اگر مشخص شود شرکتی قانون DSA را نقض کرده، رگولاتور ایرلندی می‌تواند آن را تا شش درصد درآمد سالانه اش جریمه کند.

تحقیق درباره تیک تاک و لینکدین از یک بررسی درباره میزان پایبندی ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین به این الزام قانونی آغاز شده که شرکت‌ها باید سازوکارهایی برای گزارش محتوای غیرقانونی توسط کاربران فراهم کنند.

جان اوانز کمیسیونر سرویس‌های دیجیتال در رگولاتوری رسانه ایرلند در این باره می‌گوید: در خصوص این پلتفرم‌ها، دلیلی برای شک درباره عدم دسترسی آسان به مکانیسم‌های گزارش دهی محتوای غیرقانونی یا اجازه ندادن به گزارش دهی درباره محتوای سواستفاده جنسی از کودکان به طور ناشناس وجود دارد. این موارد توسط قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا الزامی هستند و طرح شیوه تعامل آنها افراد را از گزارش دهی محتوای غیرقانونی منصرف می‌کند.

به گفته اوانز تعدادی از تهیه کنندگان دیگر تغییراتی قابل توجه در مکانیسم‌های گزارش دهی محتوای غیرقانونی ایجاد کرده اند.