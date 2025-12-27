به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این قانون پلتفرمهایی را هدف گرفته که از اسکرول کردن مداوم، نمایش خودکار ویدئوها و فیدهای مبتنی بر الگوریتم استفاده میکنند. مقامات دولتی معتقدند این ویژگیها استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی را میان کودکان و نوجوانان ترویج میکند. هوکول در بیانیه ای اعلام کرد: از زمانی که به این منصب رسیده ام، ایمن نگه داشتن شهروندان نیویورکی اولویت اصلی من بوده است و این امر شامل حفاظت از فرزندانمان در مقابل خطرات احتمالی قابلیتهای شبکههای اجتماعی است که استفاده بیش از حد را ترویج میکنند.
در اوایل ماه جاری میلادی استرالیا نیز دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای کاربران زیر ۱۶ سال ممنوع کرد.
قانون جدید نیویورک شامل پلتفرمهایی میشود که به گفته قانونگذاران فیدهای اعتیادآور ارائه میکنند.
این موارد شامل قابلیتهای پخش خودکار و اسکرول کردن بی نهایت است که به طور مداوم محتوای جدید برای کاربران فراهم میکند. البته هنگامیکه کاربر از خارج از ایالت نیویورک به پلتفرمها دسترسی مییابد، این قانون اجرا نمیشود. شرکتهایی که نتوانند آن را اجرا کنند با اقداماتی از سوی دادستان کل ایالت نیویورک روبرو میشوند. این قانون به دادستانی نیویورک اجازه میدهد تا جریمه ای تا سقف پنج هزار دلار به ازای هر تخلف برای شرکتها وضع کند. مقامات ایالتی هشدارهای مذکور را یک اقدام در جهت سلامت عمومی میدانند و نه ممنوعیت.
هدف برچسبها اطلاع رسانی به کاربران و والدینشان درباره خطرات احتمالی مرتبط با استفاده طولانی است.
