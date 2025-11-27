به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامهای غیرالزام آور را تصویب کرده که خواستار وضع محدودیت سنی حداقل ۱۶ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و چت بات های هوش مصنوعی شده تا تعامل متناسب با سن کاربران تضمین شود.
پلتفرمهای آنلاینی که تحت پوشش قانون سرویسهای دیجیتال اتحادیه اروپا قرار میگیرند ملزم به پیروی از قوانین ملی کشورها هستند. به این ترتیب هر کشور عضو اتحادیه باید به طور جداگانه درباره الزامات حداقل سن قانونی تصمیم بگیرد.
طبق بیانیه ای که در وب سایت پارلمان اتحادیه اروپا منتشر شده قانونگذاران به طور هماهنگ خواستار وضع حداقل سن ۱۶ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اشتراک گذاری ویدئو و هوش مصنوعی شده اند. از سوی دیگر کاربران ۱۳ تا ۱۶ سال نیز با اجازه والدین میتوانند به این بسترها دسترسی یابند.
آنها همچنین خواستار وضع محدودیت سنی هماهنگ اروپایی برای افراد زیر ۱۳ سال شدند که بر اساس آن هیچ کودکی نمیتواند به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، سرویسهای اشتراکگذاری ویدئو و هوش مصنوعی دسترسی داشته باشد.
این قطعنامه هیچ بار قانونی ندارد و به عنوان یک بیانیه سیاسی بیانگر موضع پارلمان در مورد این موضوع عمل میکند. هرگونه قانون الزامآور مستلزم پیشنهادهای رسمی از سوی کمیسیون اروپا و به دنبال آن مذاکرات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان در فرآیندی است که معمولاً سالها طول میکشد تا تکمیل شود. همچنین اقدامات بیشتری از جمله ممنوعیت ویژگیهای طراحی اعتیادآور که کودکان را به صفحات نمایش وابسته نگه میدارد و تبلیغات فریبنده و عناصر قمارگونه را پیشنهاد میدهد.
پیشنویس این قطعنامه همچنین خواستار مسدودیت کامل وبسایتهایی است که از قوانین اتحادیه اروپا پیروی نمیکنند.
