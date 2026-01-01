به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، بر اساس پیش‌نویس قانونی که خبرگزاری فرانسه به آن دست یافته است، دولت فرانسه قصد دارد برای حفاظت از کودکان در برابر استفاده بیش از حد از صفحه‌نمایش، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را از سپتامبر ۲۰۲۶ ممنوع کند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز از این اقدام حمایت کرده و اعلام کرده بود پارلمان باید از ژانویه درباره این طرح به بحث و بررسی بپردازد. پیش از این، استرالیا نخستین کشوری بود که پیشنهاد ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را مطرح کرده بود.

در پیش‌نویس این قانون آمده است که گزارش‌ها و تحقیقات متعدد، خطرات ناشی از استفاده بیش از حد از صفحه‌نمایش برای نوجوانان را تأیید کرده‌اند. دسترسی نامحدود به اینترنت می‌تواند نوجوانان را در معرض آزار سایبری قرار دهد و به اختلال در الگوی خواب آن‌ها منجر شود.

این پیش‌نویس شامل دو ماده اصلی است:

ماده نخست، ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌کند.

ماده دوم نیز خواستار ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستان‌هاست.

مکرون پیش‌تر اعلام کرده بود که «حفاظت دیجیتال از افراد زیر سن قانونی» از اولویت‌های دولت اوست، هرچند اجرای قوانین بین‌المللی در این حوزه با چالش‌هایی همراه بوده است. ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس که در سال ۲۰۱۸ مطرح شد، به‌ندرت به‌طور کامل اجرا شد.

فرانسه در سال ۲۰۲۳ قانونی را تصویب کرده بود که «سن قانونی دیجیتال» را ۱۵ سال تعیین می‌کرد، اما این قانون به دلیل مغایرت با مقررات اتحادیه اروپا متوقف شد.

در این میان، سنای فرانسه در دسامبر ۲۰۲۵ از یک طرح جدید برای حفاظت از نوجوانان در برابر استفاده بیش از حد از صفحه‌نمایش و دسترسی کنترل‌نشده به شبکه‌های اجتماعی حمایت کرد. این طرح شامل الزام دریافت رضایت والدین برای ثبت‌نام نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی است. این پیشنهاد اکنون به مجلس ملی فرانسه ارائه شده و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب این مجلس است.