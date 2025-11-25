۷۲ بسته معیشتی توسط خادمیاران رضوی شیراز در ایام فاطمیه توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر قاسمی گفت: در ایام شهادت بانوی کرامت حضرت فاطمه زهرا (س)، خادم یاران رضوی این منطقه با همکاری خیرین محلی و به نیابت از امام مهربانیها حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام، ۷۲ بسته معیشتی شامل اقلامی چون برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، مرغ و سویا به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال تهیه و توسط کانونهای محلهای میان خانوادههای نیازمند توزیع کردند.
وی افزود: همزمان با اجرای این طرح، دو عدد بخاری گازی به ارزش ۶۰ میلیون ریال و ۵۰ کارت نان مهربانی به ارزش یکصد میلیون ریال نیز میان خانوادههای تحت پوشش توزیع شد تا گامی در جهت گرمایش دل و خانه نیازمندان برداشته شود.
دبیر کانون خدمت رضوی منطقه ۸ شیراز تصریح کرد: امید است این اقدام مکتبمحور و معنوی خادم یاران رضوی، مورد رضایت حق تعالی و خوشنودی قلب نازنین قطب عالم امکان حضرت بقیةاللهالاعظم (عج) قرار گیرد.
