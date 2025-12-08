٨٨ زائر اولی فارسی به حرم امام رضا (ع) مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر مهدی گفت: با همکاری آستان قدس رضوی و با هدف فراهمکردن امکان زیارت برای خانوادههای کمبرخوردار، ٨٨ زائر اولی فارس به حرم امام رضا (ع) مشرف شدند.
وی ادامه داد: این اعزام با دو دستگاه اتوبوس و از مقابل حرم حضرت علیبنحمزه (ع) در شیراز با همکاری کانون خدمت رضوی منطقه ٣ شیراز انجام و ۸۸ نفر از خانوادههای عزیز و کمبرخوردار استان که بسیاری از آنان برای نخستینبار راهی این سفر میشدند، به مشهد مقدس اعزام گردیدند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان فارس افزود: هزینه کامل ایاب و ذهاب و اسکان و پذیرایی سه شبانهروز زائران به همت آستان قدس رضوی تأمین شده است.
مهدی یار گفت: طرح مهر درخشان رضوی فرصتی ارزشمند است تا دلهای سالها چشمانتظار به بارگاه نور پیوند بخورند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان فارس تصریح کرد: برنامههای زیارتی این کاروان شامل حضور در مراسم شب جمعه حرم، بازدید از موزه، حرم شناسی، برنامه فرهنگی حرم و بهرهمندی از سفره ضیافت امام رضا (ع) است که امید میرود موجب تجدید روحیه و آرامش این عزیزان شود.
