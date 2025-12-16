به گزارش خبرگزاری مهر، جابر مهدی‌یار، عصر سه‌شنبه، در مراسم اهدای احکام مسئولیت جمعی از دبیران کانون‌های خدمت رضوی و تجلیل از مسئولان پیشین که با حضور مدیران، معاونان، مسئولان ستادی، دبیران کانون‌ها، خادم یاران و یاوران رضوی مناطق یازده‌گانه شیراز و تعدادی از شهرستان‌ها در سالن شهید دستغیب حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با تأکید بر نقش خادم یاران به‌عنوان حلقه‌های میانی بین مردم و دولت گفت: ایجاد و تقویت حس امید، نشاط زندگی، ایثار و گذشت در میان آحاد مردم از مهم‌ترین وظایف خادم یاران رضوی است.

وی اظهار کرد: ایران امام رضا (ع) با وحدت، ایثار، گذشت و همدلی توانست از ۲۲ لایه پدافندی دشمن عبور کند و به اذعان خود دشمن، ضربات سختی به آن وارد شد؛ در مقابل نیز دشمن با حملات هوایی نتوانست آسیب جدی وارد کند و به همین دلیل به‌دنبال تغییر روش و انتقال میدان تقابل از عرصه نظامی به حوزه زمینی و فرهنگی است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس تصریح کرد: فعالیت دشمن در این مقطع زمانی به‌صورت نبرد تن‌به‌تن نیست، بلکه طبق ادبیات مقام معظم رهبری، از مسیر تغییر فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی جامعه دنبال می‌شود و هدف‌گیری اصلی، ترویج بی‌عفتی، بی‌حجابی و در نهایت تضعیف دین است؛ موضوعی که دشمن از نقاطی با مقاومت کمتر مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها آن را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه جهاد تبیین و تغییر فرهنگ تأکید کرد: اگر دشمن را نشناسیم، به‌راحتی جای دوست و دشمن عوض می‌شود و متأسفانه امروز در فضای مجازی شاهد بروز این مسئله هستیم.

خادم یاران؛ حلقه میانی مردم و دولت

مهدی‌یار با بیان اینکه وظایف خادم یاران تنها به فعالیت‌های خدماتی محدود نمی‌شود، افزود: خادم یاران رضوی در کنار رسیدگی به اقشار محروم و ترویج فرهنگ امام رضایی، بنا بر تأکید مقام معظم رهبری، به‌عنوان حلقه‌های میانی بین دولت و مردم وظیفه دارند با ایجاد امید، نشاط زندگی، ایثار و گذشت در جامعه، به تقویت انسجام اجتماعی و کمک به دولت بپردازند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس در ادامه هدف از برگزاری این مراسم و معرفی دبیران جدید را ایجاد پویایی در کانون‌های خدمت رضوی دانست و گفت: ورود نیروهای جدید با توان، انگیزه و جدیت بیشتر می‌تواند موجب شکل‌گیری افکار و اندیشه‌های نو، ایجاد تحول و در نهایت ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به مردم در مسیر عشق و ارادت به حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) شود.