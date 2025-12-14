هزار بسته معیشتی یلدایی میان نیازمندان فارس توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ثارالله زارع شامگاه یکشنبه با اشاره به استمرار فعالیت‌های این مؤسسه در حمایت از اقشار نیازمند گفت: در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه، هزار بسته معیشتی در قالب طرح کمک مومنانه و همچنین ۵۰۰ بسته ویژه شب یلدا میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری درباره کمک‌های مومنانه انجام می‌شود، افزود: توزیع بسته‌های معیشتی از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و در ابتدا هر دو ماه تنها ۱۰۰ بسته توزیع می‌شد، اما امروز این رقم به یک‌هزار بسته در همین بازه زمانی رسیده است.

حجت‌الاسلام زارع ادامه داد: در سه تا چهار سال اخیر، این روند به‌صورت منظم ادامه داشته و در مجموع، بیش از ۲۸ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شده است.

مدیر مؤسسه خیریه محبان ثارالله فارس با تأکید بر اهمیت حفظ کرامت انسانی در فرآیند توزیع کمک‌ها، خاطرنشان کرد: این مؤسسه تلاش دارد با الهام از فرهنگ دینی و توصیه‌های رهبری، در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گام‌های مؤثری بردارد.