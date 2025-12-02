  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

۴۰ زائر معلول ارسنجان فارس به مشهدالرضا(ع) اعزام شدند

ارسنجان- دبیر کانون خدمت رضوی ارسنجان گفت: ۴۰ نفر از جامعه معلولین این شهرستان ، با همراهی خادمیاران رضوی برای اولین بار راهی حرم مطهر امام رضا(ع) شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دهقانی، ظهر سه‌شنبه با بیان اینکه این سفر برای زائران معلول تنها یک جابه‌جایی ساده نیست، اظهار کرد: برای بسیاری از این افراد، مشهدالرضا رؤیایی دست‌نیافتنی بود؛ سفری که امروز به لطف امام مهربانی‌ها محقق شد و نخستین نفس‌کشیدن در کنار ضریح نورانی حضرت رضا (ع)، دل‌ها را به نگاه پدرانه ایشان گره می‌زند.

وی افزود: خادم یاران رضوی ارسنجان در ادامه اجرای طرح مهر درخشان رضوی و با بهره‌گیری از نذورات مردمی، همچنین همکاری اداره بهزیستی شهرستان، توانستند ۴۰ نفر از زائران سفر اولی را با همراهی خیرین راهی مشهد مقدس کنند.

دهقانی تصریح کرد: این سفر معنوی که ۶ روز به طول خواهد انجامید، شامل ۳ شب و ۴ روز تشرف این زائران به حرم مطهر رضوی است. در طول این مدت، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و حرم‌شناسی توسط خادمان آستان قدس اجرا می‌شود تا زائران بیش از پیش با فرهنگ و معارف رضوی آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: هزینه ایاب‌وذهاب این کاروان که حدود ۵۰ میلیون تومان برآورد شده، به همت خیرین نیک‌دل تأمین شد؛ کسانی که بی‌نام و نشان، اما سرشار از عشق، بال پرواز این زائران شدند.

