برگزاری نشست تخصصی «جهاد تبیین» در جمع خادمیان رضوی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «جهاد تبیین» با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و عظیم ابراهیم‌پور مسئول قرارگاه ملی جهاد تبیین، در جمع شورای نمایندگی خادم یاران رضوی استان فارس برگزار شد.

در این نشست که با هدف تبیین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی در مسیر تحقق اهداف جهاد تبیین برگزار گردید، مسئول قرارگاه ملی جهاد تبیین به تشریح ابعاد مختلف این حرکت ملی پرداخت و بر نقش مؤثر نهادهای مردمی و جهادی در ارتقا سطح آگاهی عمومی تأکید کرد.

همچنین جابر مهدی‌یار، مسئول نمایندگی خادم یاران رضوی در استان فارس، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مجموعه، به بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود در زمینه اجرای عملیات جهاد تبیین در بستر فعالیت‌های مردمی پرداخت.

این نشست با استقبال اعضای شورای نمایندگی خادم یاران رضوی همراه بود و زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان نهادهای فرهنگی استان در مسیر تحقق اهداف جهاد تبیین شد.