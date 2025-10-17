به گزارش خبرگزاری مهر، جابر مهدی یار گفت: با عنایات حضرت باریتعالی و توجهات ائمه اطهار (ع)، بهویژه عنایت امام رئوف (ع)، یکبار دیگر شاهد درخشش خادمیاران قرآنی فارس در رقابتی معنوی و فشرده میان استانهای سراسر کشور بودیم.
وی ادامه داد: این افتخار نتیجه تلاشهای صادقانه و مستمر خادمیاران قرآنی است که با تمام وجود، به ترویج فرهنگ قرآن در جامعه پرداختهاند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان فارس افزود: عرصههای گوناگون فعالیت قرآنی از جمله برپایی جلسات سنتی، آموزشی و خانگی، اجرای طرحهای ملی «من قرآن را دوست دارم» و «تلاوت شبابالرضا»، برگزاری کرسیهای تلاوت، روایتگری قصههای قرآنی، تواشیح، همخوانی و مشارکتهای مردمی، جلوهای از همت و عشق خادمیاران رضوی استان فارس است که با ایمان و اخلاص، خدماتی ماندگار ارائه دادهاند.
مهدی یار گفت: آنچه این توفیق را متمایز کرده، پشتکار و استقامت خادمیارانی است که بدون اتکا به امکانات یا حمایتهای گسترده، تنها با عشق، ایمان و روحیه جهادی توانستند در میان استانهای صاحب امکانات پیشتاز شوند. این حرکت ایمانی، نمادی از خدمت بیمنت و تلاش جمعی برای گسترش نور قرآن در دل جامعه است.
وی ادامه داد: کانون قرآنی فارس برای چندمین سال متوالی در صدر استانهای کشور قرار گرفت و پس از آن، استانهای البرز و قم مشترکاً در رتبه دوم و استانهای هرمزگان و تهران نیز بهصورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان فارس افزود: این موفقیت مرهون همدلی، نظم و نیتهای خالصانه خادمیاران است که با حضور فعال در شهر و روستاها، مساجد و محافل مردمی، موجی از امید و معنویت خلق کردهاند. استمرار این مسیر نورانی وظیفهای الهی است و باید با تقویت آموزشهای قرآنی در سطوح مختلف و حمایت از برگزاری محافل مردمی، زمینه شکوفایی بیش از پیش فرهنگ قرآنی در استان فارس فراهم شود.
مهدی یار تصریح کرد: این مقام نهتنها افتخار فارس، بلکه جلوهای از اخلاص خادمیاران رضوی سراسر کشور است که خدمت به قرآن را بالاترین نشان بندگی میدانند.
