۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

مهدی‌یار: فارس رتبه نخست کانون قرآنی آستان قدس رضوی را کسب کرد

مهدی‌یار: فارس رتبه نخست کانون قرآنی آستان قدس رضوی را کسب کرد

شیراز-مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس از کسب رتبه نخست ملی کانون قرآنی فارس در چهارمین گردهمایی دبیران کانون‌های تخصصی قرآن کریم آستان قدس رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر مهدی یار گفت: با عنایات حضرت باریتعالی و توجهات ائمه اطهار (ع)، به‌ویژه عنایت امام رئوف (ع)، یک‌بار دیگر شاهد درخشش خادمیاران قرآنی فارس در رقابتی معنوی و فشرده میان استان‌های سراسر کشور بودیم.

وی ادامه داد: این افتخار نتیجه تلاش‌های صادقانه و مستمر خادمیاران قرآنی است که با تمام وجود، به ترویج فرهنگ قرآن در جامعه پرداخته‌اند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس افزود: عرصه‌های گوناگون فعالیت قرآنی از جمله برپایی جلسات سنتی، آموزشی و خانگی، اجرای طرح‌های ملی «من قرآن را دوست دارم» و «تلاوت شباب‌الرضا»، برگزاری کرسی‌های تلاوت، روایتگری قصه‌های قرآنی، تواشیح، همخوانی و مشارکت‌های مردمی، جلوه‌ای از همت و عشق خادمیاران رضوی استان فارس است که با ایمان و اخلاص، خدماتی ماندگار ارائه داده‌اند.

مهدی یار گفت: آنچه این توفیق را متمایز کرده، پشتکار و استقامت خادمیارانی است که بدون اتکا به امکانات یا حمایت‌های گسترده، تنها با عشق، ایمان و روحیه جهادی توانستند در میان استان‌های صاحب امکانات پیشتاز شوند. این حرکت ایمانی، نمادی از خدمت بی‌منت و تلاش جمعی برای گسترش نور قرآن در دل جامعه است.

وی ادامه داد: کانون قرآنی فارس برای چندمین سال متوالی در صدر استان‌های کشور قرار گرفت و پس از آن، استان‌های البرز و قم مشترکاً در رتبه دوم و استان‌های هرمزگان و تهران نیز به‌صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس افزود: این موفقیت مرهون همدلی، نظم و نیت‌های خالصانه خادمیاران است که با حضور فعال در شهر و روستاها، مساجد و محافل مردمی، موجی از امید و معنویت خلق کرده‌اند. استمرار این مسیر نورانی وظیفه‌ای الهی است و باید با تقویت آموزش‌های قرآنی در سطوح مختلف و حمایت از برگزاری محافل مردمی، زمینه شکوفایی بیش از پیش فرهنگ قرآنی در استان فارس فراهم شود.

مهدی یار تصریح کرد: این مقام نه‌تنها افتخار فارس، بلکه جلوه‌ای از اخلاص خادمیاران رضوی سراسر کشور است که خدمت به قرآن را بالاترین نشان بندگی می‌دانند.

