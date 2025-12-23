به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدی گفت: کارگروه جوانی جمعیت استان با هدف ساماندهی، انسجامبخشی و تقویت فعالیتهای حوزه خانواده و جمعیت و با تکیه بر ظرفیت شبکه مردمی خادم یاران رضوی و سیاستهای ابلاغی آستان قدس رضوی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در قالب این ساختار، ۴۷ شورای مشورتی در تمامی شهرستانهای استان و مناطق کلانشهر شیراز شکل گرفته که مأموریت آنها ایجاد همافزایی میان نهادهای مسئول و جلوگیری از اقدامات جزیرهای و موازیکاری است.
معاون اجتماعی کانونهای خدمت رضوی فارس افزود: خادم یاران رضوی نقش میدانی و عملیاتی دارند و اقداماتی از جمله آموزش خانوادهها در حوزه فرزندآوری، شناسایی و حمایت از خانوادههای نیازمند، معرفی آنها به مراکز مشاوره تخصصی، مشارکت در برنامههای فرهنگی ترویج مادری و پدری مسئولانه و همکاری با نهادهای حمایتی را دنبال میکنند.
محمدی گفت: شورای مرکزی جوانی جمعیت در سطح استان تشکیل شده و وظیفه سیاستگذاری، راهبری و هماهنگی میان شوراهای مشورتی شهرستانها و مناطق مختلف شیراز را برعهده دارد.
وی ادامه داد: همزمان با این اقدامات، اختتامیه ششمین رویداد ملی «شکوه مادری» با عنوان «نسل رضوی؛ امت تمدنساز» در مشهد برگزار شد و از میان ۲۰ مادر برگزیده ملی، سه مادر فرهیخته از فارس تجلیل شدند.
معاون اجتماعی کانونهای خدمت رضوی فارس تصریح کرد: این مادران شامل فاطمه عباسی، متخصص زنان و زایمان و مادر پنج فرزند؛ مرضیه ادب، پزشک عمومی، حافظ ۱۰ جز قرآن و مادر چهار فرزند؛ و مرضیه گلابی، دکتری مهندسی برق و مادر پنج فرزند بودند که این تجلیل نشان میدهد مادری و فرزندآوری مانعی برای پیشرفت علمی، حرفهای و اجتماعی نیست.
