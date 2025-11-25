 کارمندان اپل تعدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، البته به گفته این شرکت تعداد اندکی از مشاغل تحت تأثیر تعدیل نیروی انسانی قرار می‌گیرند. سخنگوی اپل در این باره اعلام کرد این شرکت به استخدام نیرو ادامه می‌دهد و کارمندان اخراجی می‌توانند برای مشاغل جدید درخواست دهند.

طبق گزارش بلومبرگ، کارمندانی که مراکز ارائهٔ معرفی محصولات اپل را برای نشست‌های سازمانی و نمایش محصولات به مشتریان احتمالی اداره می‌کنند نیز تحت تأثیر فرایند اخراج نیرو قرار می‌گیرند.

یکی از گروه‌هایی که بیشترین تأثیر را از تعدیل‌ها پذیرفته تیم فروش بخش دولتی است. این گروه با نهادهایی مانند وزارت دفاع آمریکا و وزارت دادگستری همکاری می‌کرده است.

طبق گزارش، این تیم قبلاً هم با شرایط دشواری روبه‌رو بوده است، از جمله تعطیلی ۴۳ روزه دولت و همچنین کاهش بودجه‌ای که توسط سازمان DOGE اعمال شده بود.

شرکت‌های دیگر از جمله ورایزون، سیناپسیس و آی بی ام نیز در هفته‌های گذشته از کاهش نیروهای انسانی خود خبر داده اند.