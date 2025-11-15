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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۳

دوره تیم کوک در اپل به سر رسید

دوره تیم کوک در اپل به سر رسید

اپل در حال آماده سازی برای کناره گیری تیم کوک از سمت مدیر ارشد اجرایی در سال آینده است و در همین راستا برنامه ریزی ها برای جانشینی وی تسریع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چند منبع آگاه گزارش داد که جان ترنوس، معاون ارشد مهندسی سخت‌افزار اپل به عنوان محتمل‌ترین جانشین کوک شناخته می‌شود. البته این شرکت به درخواست اظهارنظر پاسخی نداده است.

نشریه فایننشال تایمز که این خبر را منتشر کرده، به نقل از چند منبع آگاه از مذاکره داخل این شرکت نوشته که هیأت مدیره و مدیران ارشد اخیراً آماده سازی برای جانشینی تیم کوک را پس از ۱۴ سال تشدید کرده اند. با این حال احتمال کمی دارد که اپل قبل از گزارش درآمد شرکت در اواخر ژانویه ۲۰۲۶ میلادی مدیر ارشد اجرایی جدید را معرفی کند.

کوک در سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از استعفای استیو جابز این سمت را برعهده گرفت.

کد مطلب 6655969
شیوا سعیدی

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