به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارین لینک، بانک جهانی و S&P Global گزارشی از بنادر کانتینری پیشرو (LCP) ارائه کردهاند که در آن بندر سنگاپور بهعنوان پیشروترین بندر کانتینری جهان معرفی شده است؛ جایگاهی که در کنار سایر افتخارات دریایی امسال این کشور جنوبشرقی آسیا قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش، شانگهای و نینگبو - ژوشان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند و بوسان و روتردام نیز رتبههای چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
در این ارزیابی، ۱۶۰ بندر بر اساس معیارهایی همچون توانمندسازی، اتصال، ارزش، مشتریمداری، بهرهوری، پایداری و تأثیر کلی مورد بررسی قرار گرفتهاند. این شاخصها با توجه به دادههای عینی مانند حجم توان عملیاتی، بهرهوری اسکله، میزان انتشار گازهای گلخانهای به ازای هر TEU و همچنین در دسترس بودن سوختهای جایگزین تعیین میشوند.
اریک جاکوبسن، مدیر Menon Economics، در این زمینه میگوید:«بنادر کانتینری با عملکرد برتر، هم در حال گسترش ظرفیت هستند و هم در حال بازنگری در نحوه شکلدهی عملیات روزانه از طریق فناوری. ما بنادری را مشاهده میکنیم که اتوماسیون و ابزارهای دیجیتال در تمام فرآیندها، از برنامهریزی کشتیها گرفته تا جابجایی بار، در هم تنیده شدهاند. سرمایهگذاری در بخش انرژی پاک و پیوندهای حملونقل یکپارچه نیز در حال ایجاد تغییر بوده و به بنادر کمک میکند تا با کارایی بیشتری عمل کنند و با تقاضاهای جدید سازگار شوند.»
در رتبهبندی منطقهای، نیویورک و نیوجرسی، هامبورگ، تانگر مد، جبلعلی و سیدنی به عنوان رهبران مناطق خود معرفی شدهاند.
گزارش پیشین بانک جهانی درباره شاخص عملکرد بنادر کانتینری (CPPI) که در ماه سپتامبر منتشر شد، عملکرد ۴۰۳ بندر را در سراسر جهان مورد بررسی قرار داد. این گزارش بر اساس مجموعه دادههایی شامل بیش از ۱۷۵ هزار توقف کشتی و ۲۴۷ میلیون جابجایی کانتینر و با تمرکز بر کل زمان حضور کشتی در بندر تهیه شده بود که در آن شانگهای در صدر قرار گرفت.
