۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

تنش در روابط میان دولت ترامپ و اتحادیه اروپا

روزنامه پلیتیکو به مخالفت وزیر خارجه آمریکا با نشست با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پلیتیکو گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از دیدار با کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا سر باز می‌زند و این مسأله به تنش در روابط میان آمریکا و بروکسل برمی گردد.

در ادامه این گزارش آمده است، کالاس روابط خوبی با کاخ سفید به دلیل مناقشات مربوط به طرح ترامپ در خصوص اوکراین ندارد. حتی وزیر خارجه آمریکا که به همسویی با اروپا در تیم مقامات آمریکایی معروف است از برگزاری نشست‌های دو جانبه با کالاس سر باز می‌زند.

یک منبع نیز گفت که کالاس در حال حاضر نقش پلیس بد را در پشت پرده مقابل کشورهای اتحادیه اروپا بازی می‌کند.

پیشتر نیز یک روزنامه فنلاندی گزارش داده بود که طرح ترامپ در خصوص اوکراین باعث شده اروپایی‌ها شوکه شوند.

