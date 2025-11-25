  1. بین الملل
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

کرملین: طرح صلح ۱۹ ماده‌ای درباره اوکراین را دریافت نکرده‌ایم

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: طرح صلح ۱۹ ماده‌ای به‌روز رسانی شده درباره اوکراین را دریافت نکرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: مسکو هنوز طرح صلح ۱۹ ماده‌ای به‌روز رسانی شده درباره اوکراین را دریافت نکرده است. طرح ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین می‌تواند مبنای بسیار خوبی برای مذاکرات باشد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: پیش‌نویس طرح آمریکا برای اوکراین به روسیه داده شده است، این طرح تا حد زیادی با مذاکرات انکوریج (نشست میان ترامپ و پوتین در آلاسکا) مطابقت دارد.

دیمیتری پسکوف گفت: احتمال برقراری تماس‌ها میان روسیه و ایالات متحده در مورد طرح صلح ترامپ را رد نمی‌کنیم. ایالات متحده و اوکراین در حال کار روی طرح صلح ترامپ هستند. اطلاعات و اظهارات متناقض زیادی در خصوص طرح آمریکا منتشر می‌شود و در حال حاضر هیاهوی اطلاعاتی در حال وقوع است. از ترکیه به خاطر آمادگی این کشور جهت فراهم کردن شرایط لازم برای ادامه روند مذاکرات میان روسیه و اوکراین قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: صحبت در مورد یک نظام امنیتی بدون مشارکت اروپا غیرممکن است و در هر صورت در مقطعی مشارکت اروپا در روند صلح اوکراین مورد نیاز خواهد بود. مذاکرات استانبول بدون هیچ تقصیری از سوی روسیه متوقف شد؛ این روند توسط کی یف مختل شد.

