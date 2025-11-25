به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: مسکو هنوز طرح صلح ۱۹ مادهای بهروز رسانی شده درباره اوکراین را دریافت نکرده است. طرح ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین میتواند مبنای بسیار خوبی برای مذاکرات باشد.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: پیشنویس طرح آمریکا برای اوکراین به روسیه داده شده است، این طرح تا حد زیادی با مذاکرات انکوریج (نشست میان ترامپ و پوتین در آلاسکا) مطابقت دارد.
دیمیتری پسکوف گفت: احتمال برقراری تماسها میان روسیه و ایالات متحده در مورد طرح صلح ترامپ را رد نمیکنیم. ایالات متحده و اوکراین در حال کار روی طرح صلح ترامپ هستند. اطلاعات و اظهارات متناقض زیادی در خصوص طرح آمریکا منتشر میشود و در حال حاضر هیاهوی اطلاعاتی در حال وقوع است. از ترکیه به خاطر آمادگی این کشور جهت فراهم کردن شرایط لازم برای ادامه روند مذاکرات میان روسیه و اوکراین قدردانی میکنیم.
وی افزود: صحبت در مورد یک نظام امنیتی بدون مشارکت اروپا غیرممکن است و در هر صورت در مقطعی مشارکت اروپا در روند صلح اوکراین مورد نیاز خواهد بود. مذاکرات استانبول بدون هیچ تقصیری از سوی روسیه متوقف شد؛ این روند توسط کی یف مختل شد.
