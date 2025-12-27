فلسفی: تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ در دستور کار دولت است

پیمان فلسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات دولت و مجلس در حوزه معیشت و تأمین کالاهای اساسی، از پیگیری جدی موضوع کالابرگ خبر داد و گفت: دولت متعهد شده است تأمین و توزیع ۱۱ قلم کالای اساسی را که باید در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد، در اسرع وقت دنبال کند.
وی افزود: این کالاهای اساسی از طریق واحدهای توزیعکننده به دست مردم خواهد رسید و در همین راستا، مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی به تصویب رسیده است که در اختیار بخشهای ذیربط قرار میگیرد تا صرف تأمین، تخصیص و اجرای طرح کالابرگ شود.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در این زمینه مصوبه مناسبی داشته و مجلس نیز پیگیریهای لازم را انجام داده است، تصریح کرد: انشاءالله با اجرای طرح کالابرگ، بخشی از مشکلات معیشتی مردم برطرف شده و قیمت کالاهای اساسی تثبیت خواهد شد.
فلسفی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است و سایر اقلام مورد نیاز مردم نیز باید تحت کنترل و نظارت دقیق دستگاهها و نهادهای نظارتی قرار داشته باشد تا فروشندگان در شرایط فعلی کشور خارج از چارچوبهای تعیینشده عمل نکنند و قیمت کالاهای عرضهشده بیش از حد متعارف نباشد
