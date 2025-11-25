به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ کنفرانس علمی و عملی بینالمللی با عنوان «جنبههای زبانشناسی دیپلماسی علمی» در مسکو با حضور دکتر هادی گودرزی رایزن علمی ایران در روسیه و متخصصان، محققان و نخبگان علمی از سراسر جهان برگزار شد.
هادی گودرزی، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در پنل تخصصی «تأثیر زبانشناسی بر درک متقابل دیپلماسی علمی و نقش زبان فارسی»، به اهمیت زبان بهعنوان ابزاری اساسی در تسهیل روابط علمی و فرهنگی میان کشورها پرداخت.
گودرزی در ادامه بر لزوم توجه به زبانشناسی در شکلدهی به ارتباطات مؤثر و ساختارمند میان ملتها تأکید کرد.
وی به چالشها و فرصتهای موجود در عرصه دیپلماسی علمی اشاره کرد و نقش زبان فارسی بهعنوان یک زبان تاریخی و غنی در ایجاد پلهای ارتباطی میان ایران و سایر کشورها، خصوصاً در حوزههای علمی و فرهنگی، را مورد بررسی قرار داد.
کنفرانس با سخنرانیهای دیگر مقامات و نخبگان علمی، از جمله اولگ بیلاوسکی، مدیر مرکز تحقیقات علمی روسیه، و ایرینا کرایوا، رئیس دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکو، آغاز شد. همچنین اولگا واسیلیوا، رئیس آکادمی آموزش روسیه، و ولادیسلاو پانچنکو، معاون رئیس آکادمی علوم روسیه، نیز در این رویداد حضور داشتند و به بحث و بررسی دورنماهای جدید دیپلماسی علمی پرداختند.
رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در کنفرانس علمی و عملی بینالمللی که در مسکو برگزار شد به اهمیت زبان بهعنوان ابزاری اساسی در تسهیل روابط علمی و فرهنگی میان کشورها اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ کنفرانس علمی و عملی بینالمللی با عنوان «جنبههای زبانشناسی دیپلماسی علمی» در مسکو با حضور دکتر هادی گودرزی رایزن علمی ایران در روسیه و متخصصان، محققان و نخبگان علمی از سراسر جهان برگزار شد.
نظر شما