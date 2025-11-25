  1. اقتصاد
ارزش معاملات بازار مشتقه و مالی بورس کالا از ۹.۷ همت عبور کرد

روز گذشته در بازار مشتقه و مالی بورس کالای ایران بالغ بر یک میلیارد و ۴۸۳ میلیون قرارداد به ارزش ۹ هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، در دادوستدهای روز دوم آذرماه بازار گواهی سپرده کالایی، یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۹۰ گواهی شمش طلا به ارزش هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان، ۲۳۲ هزار و ۴۷۴ گواهی شمش نقره به ارزش ۴۶ میلیارد تومان، ۹۰۷ گواهی سکه به ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان و ۷۴۶ هزار و ۵۳۹ گواهی زعفران به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان فروخته شد.

معامله بیش از یک میلیارد واحد صندوق کالایی

همچنین در معاملات روزیکشنبه بازار مشتقه و مالی، یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۲۴۷ واحد صندوق کالایی به ارزش ۷ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان دست به دست شد.

۷ هزار قرارداد آتی منعقد شد

همچنین در دادوستدهای روز دوم آذرماه بازار قراردادهای آتی ۷ هزار و ۹۲۸ قرارداد آتی کالایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان منعقد شد. روز گذشته شاهد بیشترین حجم معاملات در قراردادهای آتی شمش نقره بودیم به طوریکه بیش از ۷۳ درصد حجم معاملات قراردادهای آتی این روز را به خود اختصاص داد. بیشترین ارزش معاملات نیز متعلق به نماد لوتوس بود که در مجموع تمام قراردادهای آتی این نماد به حدود ۴۷ میلیارد تومان رسید.

دادوستد ۱۵۶ هزار قرارداد اختیار معامله

روز یکشنبه همچنین ۱۵۶ هزار و ۴۴۰ قرارداد اختیار معامله کالایی به ارزش ۳۵ میلیارد تومان منعقد شد.

