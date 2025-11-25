جلسات شورای اداری فارس با هدف رفع مشکلات مردم برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطفاله دژکام صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فیروزآباد با اشاره به اجرای عدالت اظهار داشت: ذرهای بیانصافی ممکن است موجب نارضایتی مردم و اعتصاب آنان شود و عمده نارضایتیها از یک نقطه کوچک آغاز میشود.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب افزود: یکی از مهمترین بخشهایی که نقطه ضعف آن عنوان شد بحث عدالت میباشد که یکی از اهداف آمایش منطقهای اجرای عدالت توزیعی است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: عدالت توزیعی یعنی ثروتها و امکانات کشور وقتی میخواهد میان مردم توزیع شود به صورت عادلانه تقسیم شود.
آیت الله دژکام گفت: این مسئله، تکتک مسئولان فقط در اداره و سازمانها خود متوجه میشوند که سهمیه فیروزآباد از شهرهای دیگر فارس بیشتر یا کمتر بوده است.
وی ادامه داد: هر جا در کشور ما آنچه بخشنامه شده مدیر آن روز خوب و دلسوزانه کارشناسی کرده باشد به فکر حل مشکل بوده نتیجه آن شده که امروز آن شهرستان مشکل ندارد.
امام جمعه شیراز گفت: بسیاری از ادارات کل اعتبار در آن مانده و جذب نشده مدیر باید پیگیر باشد و اعتبار را به هر نحوی که شده جذب کند تا برگشت نخورد.
آیت الله دژکام تصریح کرد: باید نوع جلسات شورای اداری تغییر کند در گام دوم انقلاب تلاش داشته باشیم با همفکری مشکلات سر راه مردم برداشته شود و مسئول بتواند مشکلات جذب و پیشبرد اهداف را در جلسات مطرح که در آن جلسه به نتیجه قابل قبول برسیم.
