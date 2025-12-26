آیت الله دژکام: مسئولان باید پاسخگوی مردم در برابر تورم و گرانی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های اول نماز جمعه شیراز، با توصیه نمازگزاران به تقوا و دوری از گناه، گفت: گناه مایه روسیاهی انسان در پیشگاه خداوند است و قرآن کریم جایگاه بی‌تقوایی را آتش معرفی می‌کند.

وی با اشاره به خطبه‌ای از امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه، ششمین ویژگی انسان‌های با تقوا را «ثبات روحی در بلا و راحتی» دانست و افزود: انسان متقی در سخت‌ترین شرایط، همان آرامشی را دارد که در اوج پیروزی و رفاه دارد.

امام جمعه شیراز با یادآوری روحیه رزمندگان دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی گفت: جوانانی که در خط مقدم جبهه حضور داشتند، سختی راه خدا را بر آسایش ترجیح می‌دادند و بدون اضطراب و ترس در میدان قدم می‌زدند؛ این آرامش نشانه تقواست.

انسان با تقوا در سختی و راحتی یکسان است

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به خاطره‌ای از تبعید و بازگشت امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل در تبعید و در اوج استقبال مردمی، هر دو را برای خدا می‌دانست و این همان روح بزرگی است که قرآن از آن به «نه اندوهگین شدن از دنیا و نه مغرور شدن به آن» یاد می‌کند.

آیت‌الله دژکام «قوت قلب»، «اعتماد به نفس» و «شجاعت» را از ویژگی‌های برجسته انسان متقی برشمرد و گفت: ترس در قاموس مردان خدا معنا ندارد و کسی که دلش به خدا گره خورده باشد، در برابر تهدیدها و توطئه‌ها نمی‌لرزد.

وی با تأکید بر اینکه تقوا با تمرین اخلاقی به دست می‌آید، خاطرنشان کرد: ثبات، مقاومت و بزرگی روح نیازمند تمرین مستمر است و نمی‌توان بدون خودسازی، راه شهدا و اولیای الهی را ادامه داد.

اعتکاف، فرصتی برای نزدیک شدن به خدا و تجربه حال و هوای حج است

نماینده ولی‌فقیه در فارس در خطبه‌های دوم نماز جمعه با تأکید بر اهمیت تقوا و پرهیزکاری گفت: انسان متقی باید همواره مراقب اعمال خود باشد و اصلاح میان مردم، دوری از منکر و رعایت عدالت و احسان از شاخص‌های اصلی اوست. وی با اشاره به آیات قرآن و روایات اهل‌بیت، خاطرنشان کرد که گناه مایه روسیاهی انسان در پیشگاه خداست و بندگان خدا باید همواره در مسیر بندگی الهی گام بردارند.

وی به مناسبت‌های پیش رو در هفته نیز اشاره کرد و ادامه داد: آغاز ایام اعتکاف در ماه رجب فرصتی تربیتی و معنوی شبیه حال و هوای حج برای جوانان و نوجوانان فراهم می‌کند و حضور مربیان و فضلای جوان در کنار معتکفان، موجب ارتقای کیفیت این عبادت ارزشمند خواهد شد.

پیشنهاد تعطیلی شیراز در سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع)

آیت‌الله دژکام همچنین با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) از همه هیئات، مواکب و عزاداران خواست در روز شهادت حضرت احمد بن موسی (ع) با حضور فعال و معنوی در حرم مطهر، شأن این مناسبت را پاس دارند.

وی تصریح کرد: این روز، ویژه شیراز است و همه باید با آمادگی کامل، حضور خود را در حرم مطهر و مراسم مرتبط نشان دهند تا برکت اهل بیت و معنویت این مناسبت بیش از پیش آشکار شود و این مطلوب خواهد بود که مجموعه مدیریت ارشد استان این روز را به احترام حضرت شاهچراغ (ع) تعطیل اعلام کند تا همه مردم در این روز حضور باشکوهی در مراسم بزرگداشت فرزند بزرگوار موسی بن جعفر (ع) داشته باشند.

برای مدیریت اقتصادی کشور، شفافیت و انصاف ضروری است

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبه‌ها به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به اینکه دشمنان از مشکلات اقتصادی مردم خوشحال می‌شوند گفت: لازم است دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم در کنار یکدیگر مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهند.

وی با اشاره به تورم، بودجه و اوراق قرضه، بر ضرورت شفافیت مالی، پاسخگویی و مدیریت صحیح منابع افزود: تنها گلایه و مطالبه عمومی کفایت نمی‌کند و جامعه باید در کنار مسئولان، پیگیری مؤثر داشته باشد تا جراحی‌های اقتصادی با انصاف و بهبود شرایط معیشتی مردم انجام شود.

آیت‌الله دژکام در پایان بار دیگر همه اقشار جامعه، از دانشجویان و طلاب گرفته تا استادان و مردم، را به رعایت تقوا و اهتمام به خودسازی دعوت کرد و تأکید نمود که هر اقدامی که برای خداوند انجام شود ارزشمند است و انسان متقی در برابر سختی و آسانی، پیروزی و شکست، یکسان عمل می‌کند.