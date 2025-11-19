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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

شیراز؛ میزبان اندیشه‌های جهانی در آیینه فلسفه و منطق

شیراز؛ میزبان اندیشه‌های جهانی در آیینه فلسفه و منطق

شیراز- صبح چهارشنبه هوای دانشگاه شیراز رنگی از تفکر و گفت‌وگو به خود گرفت؛ جایی که اندیشمندان ایرانی و بین‌المللی گرد هم آمدند تا از نقش دیرینه این شهر در شکوفایی علوم عقلی ایران بگویند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین گشایش همایش بین‌المللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران» که صبح چهارشنبه در دانشگاه شیراز برگزار شد، جمعی از چهره‌های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور حضور یافتند.

حضور چهره‌هایی چون سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در فارس و حسینعلی امیری، نماینده عالی دولت در استان، به این رویداد رنگی ملی بخشید.

در جریان این همایش، ۱۵ پژوهش علمی در حوزه فلسفه، منطق و معارف اسلامی ارائه شد؛ آثاری که بخشی از آن حاصل پژوهش مشترک اندیشمندان ایرانی با استادان دانشگاه‌های عراق، انگلیس، تونس و سوئیس بود.

چهار اثر شاخص این گردهمایی به بررسی موضوعاتی چون «عقلانیت در مکتب ملأ عبدالله یزدی»، «بازخوانی منطق ملأ عبدالله»، «سهم آب‌عرفه التونسی در تطور منطق» و نیز «شیراز؛ بستر گفت‌وگوی ادیان و هم‌افزایی اندیشه‌ها» اختصاص داشت.

همایش در روز دوم خود فردا پنجشنبه ۲۹ آبان ماه در فضای معنوی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) دنبال می‌شود؛ جایی که نشست‌های تخصصی و گفت‌وگوهای آزاد پژوهشگران ادامه خواهد یافت.

شیراز، این بار نه تنها شهر شعر، که پایتخت عقلانیت و تفکر نیز شد.

کد مطلب 6661234

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