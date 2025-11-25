رشد ۸۰ درصدی سرمایه گذاری امسال نسبت به ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از طرح‌ها و سامانه‌های سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها و همچنین ارتباط با مردم از مهم‌ترین بخش‌های دولت است، تاکید کرد: مردم و دولت در مطالبات و خواست‌های خود و همچنین دولت و کشور در سنوات گذشته، به جایگاه فعالیت‌های این وزارتخانه نگاه ویژه‌ای داشته‌اند که یک وزارتخانه با حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌های مهم و کلیدی در کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نگاه مردم و مسئولین در تحقق شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت و همچنین شاخص‌های کمی از جمله بهبود معیشت مردم و رشد ۸ درصدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، افزود: راهبردی که هزینه‌های جاری کشور باید توسط سازمان امور مالیاتی تأمین شود، در گذشته ایده‌آل بود اما امروز به دلیل شرایط کشور به یک راهبرد جدی تبدیل شده است که باید هزینه‌ها را با درآمدها تنظیم کنیم. ما از روز اول خلق صنعت نفت، سرمایه ملی و انفال را برای درآمدهای ملی در نظر گرفتیم و زمانی که خواستیم از این سیاست دوری کنیم مشکلات کشور اجازه نداد.

عارف خاطرنشان کرد: امروز حاکمیت درگیر مسائل جاری و حل مشکلات چند روز آینده کشور است و تمام انرژی و امکانات بخش‌های مختلف صرف مسائل جاری می‌شود که باعث می‌شود از وظایف ملی بلندمدت دور بمانیم. با وجود نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرصت خوبی فراهم شده که اقداماتی ماندگار انجام دهیم.

تورم دورقمی را تا چه زمانی می‌خواهیم داشته باشیم؟

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: تا چه زمانی می‌خواهیم تورم دورقمی داشته باشیم و امروز که در بخش اقتصادی قرار داریم و مسئولیت اداره اقتصاد کشور به عهده ماست، باید به گونه‌ای عمل کنیم که در پایان این دولت یک کارنامه موفق از خود به یادگار بگذاریم.

عارف با اشاره به اینکه زمانی که در خارج از دولت هستیم به رشد نقدینگی در دولت‌ها انتقاد می‌کنیم اما زمانی که در دولت حضور داریم، تصمیمات مناسب اتخاذ نمی‌کنیم، بیان کرد: تا چه زمانی نباید رشد ۸ درصدی، راهبرد ارتقا بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیابد؟ همواره بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده‌ایم اما سرمایه‌گذار خارجی اعتماد نمی‌کند و زمانی که سرمایه خود را مطالبه می‌کند در بازگشت به وی کالا دادیم؛ سرمایه‌گذار با چه اعتمادی باید وارد کشور شود و چه کسی می‌تواند بازگشت سرمایه آنان را تعهد کند؟

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه شرایط در دولت چهاردهم به گونه‌ای مهیا شده است که بخش‌های مختلف به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی به دنبال نگاه‌های بلند مدت و راهبردی هستند، گفت: ملاک ارزیابی اقدامات امور جاری است که در شأن حکومت نیست و باید بخشی از زمان دستگاه و وزارتخانه‌ها صرف مسائل راهبردی شود. همه ما در اقدامات نظام و بدنه کشور سهیم هستیم و از مسئولین اجرایی و وزارتخانه‌ها خواهش دارم به مسائل بلند مدت بپردازیم و یک سند اجرایی شده را مبنای اقدامات قرار دهیم.

عارف با اشاره به اینکه در دهه ۸۰ شمسی در قوانین سرمایه‌گذاری بازنگری شد اما پس از آن اتفاق خاصی نیفتاد، گفت: طبق گزارش‌ها در این جلسه نسبت سرمایه‌گذاری سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۸۰ درصدی داشته است اما در زمینه بهره‌وری با وجود همه شعارها و توان علمی کشور تغییر محسوسی صورت نگرفته است.

معاون اول رئیس جمهور تاکید داشت: عمر خدمت به مردم کوتاه است و باید از این فرصت به نحو شایسته‌ای استفاده کرد؛ افتخار ما مردمی هستند که در جنگ ۱۲ روزه سنگ تمام گذاشتند و این جنگ تجربه موفقی بود که می‌توان کار بلند مدت کرد. تصمیمات مقام معظم رهبری نیز در روزهای اول جنگ ظرفیت نظام را نشان داد که در چند ساعت جایگزینان مقام‌های بلندمرتبه نظامی که در ساعات اولیه به شهادت رسیدند، انتصاب شدند و کمتر از ۱۰ ساعت عملیات نظامی موفق انجام دادند و مردم نیز در روز دوم حماسه ماندگار خلق کردند؛ این ظرفیت مردم را نشان می‌دهد که افتخار خدمتگزاری به آنان را داریم. امروز نیز مردم گرفتارند و باید مسائل معیشتی که شعار دولت است و همچنین اصلاحات ساختاری حل و انجام شود و معتقدیم با همراهی مردم این مسائل حل می‌شود.

نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند

عارف با اشاره به صفر شدن مالیات بخش‌هایی از اصناف ادامه داد: فروش سالیانه بخشی از کسبه کفاف حتی هزینه آنها را نمی‌دهد اما سربلند هستند و آنان حق دارند نهایت همکاری را با آنان داشته باشیم. اگر مالیات آنها را صفر کردیم اما در آینده به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد و این مردم هستند که باید خودشان تشخیص دهند و به آنان اعتماد کنیم. لازم است مکانیزم‌های جدی ایجاد کنیم که اگر کسی نیز از این اعتماد سو استفاده کرد، برخورد کنیم و نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصولاً قانونگذاری در ایران با هدف اصلی مچ‌گیری است و قانون باید تسهیلگر باشد، اضافه کرد: دانه درشت‌ها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد. در بسیاری از اصناف و مشاغل تخصصی، درآمدها پاسخگوی هزینه نیست و باید شرایط به گونه‌ای باشد که خود این بخش‌ها درآمدهای خود را اعلام کنند تا به سمت اقتصاد پویا حرکت کنیم.

زمان دهه ۶۰ نگاه مثبتی به سرمایه و سرمایه‌گذار وجود نداشت

عارف با اشاره به اینکه امروز مشکلات با بخش خصوصی کاملاً حل شده است، گفت: در اوایل پیروزی انقلاب و دهه ۶۰ نگاه مثبتی به سرمایه و سرمایه‌گذار وجود نداشت که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری حل شد و امروز بخش خصوصی محترم است که باید میدان داری کنند و دولت حامی باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به سرمایه‌های ارزی مردم در منازل که به اقتصاد کشور وارد نمی‌کنند، اشاره و تاکید کرد: باید با ایجاد سازوکاری و جلب اعتماد، سرمایه‌های مردم را به اقتصاد کشور وارد کرد. در جنگ ۱۲ روزه و همچنین هشت سال دفاع مقدس اعتماد مردم جلب شد و این مردم با درآمدهای کم وضعیت جنگی را اداره کردند که باید با راهبرد درست از این سرمایه‌ها استفاده کرد.

عارف با بیان اینکه باید به مردم اعتماد کرد، گفت: معتقدم می‌توان سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشور را تأمین کرد اما باید شرایط را به گونه‌ای آماده کنیم و قوانین و مقررات شفاف باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی ورود کنند. با وجود ذهنیتی که کشورهای غربی از ایران در جهان ساخته‌اند اما مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای در جهان دارند که از این ظرفیت استفاده نکردیم که علت اصلی آن بی‌ثباتی قوانین است و هر دولتی، اقدامات دولت پیش از خود را نفی کرد و از ابتدا شروع کردیم و باید ضمن احترام به تصمیمات دولت‌های قبل، اصلاحات لازم انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید جایگاه‌های مدیریتی دارای ثبات باشند و زمانی یک مدیر عوض شود که توجیه بسیار قوی داشته باشیم.

عارف اهمیت تعاملات بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری را خاطرنشان ساخت و گفت: باید تعامل با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در اولویت باشد و در عین حال در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار شوراهای مختلفی تشکیل شد اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که اتفاق خاصی در این زمینه در کشور رخ نداده است.

ضرورت ساده سازی قوانین و مقررات گمرکی

وی با تاکید بر ضرورت ساده سازی قوانین و مقررات گمرکی اظهار داشت: وحدت در مدیریت گمرکی اقدامی بسیار سخت و سنگین اما در عین حال شدنی است که باید اساس کار اعتماد باشد چراکه هزینه راهبرد اعتماد به مراتب کمتر از بی‌اعتمادی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش مهم وزارت اقتصاد به عنوان یک وزارتخانه تخصصی سر و کار داشتن با تمام فعالیت‌ها و دستگاه‌ها ادامه داد: هیچ فعالیتی نیست که با وزارت اقتصاد مرتبط نباشد و این وزارتخانه ذاتاً مسئولیت مشترک فرا وزارتخانه‌ای بر عهده دارد که باید با دوری از نگاه تصدی گری به دنبال تحقق شعار خدمتگزاری و اهداف سندهای بالادستی و چشم انداز ۲۰ ساله باشد.

عارف تاکید کرد: با راهبرد نرخ بیکاری و تورم تک رقمی فاصله داریم که باید عوامل آن ریشه یابی شود و به دنبال بهانه‌تراشی نیز نباشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از وزارت امور اقتصاد و دارایی برای قبول مسئولیت دبیرخانه کارگروه تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: نباید در درباره شعارهای سال و نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری اداری برخورد کنیم و باید در پایان سال جاری به دلیل اولویت سرمایه‌گذاری و تولید کارنامه موفقی نشان دهیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در زمان رونمایی از سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین در کشور تدوین و تصویب بسیاری از قوانین و مقررات در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پس از سامان گرفتن اوضاع کشور، بسیاری از این قوانین و تصمیمات بدون اصلاحات بعدی ادامه یافت که بخشی از فساد اداری نیز به همین دلیل بود و یک کارشناس در بدنه اداری به دلیل همین تعارضات قانونی تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌کند که البته در دهه ۸۰ شمسی و همچنین مجلس دهم تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تفاسیر از قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مختلف در قوانین متعدد موجود می‌تواند گرفتاری‌های مختلفی را به وجود آورد، گفت: ایجاد سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی اقدامی ارزشمند است که به شفاف سازی و مقابله با فساد کمک می‌کند. بخشی از فسادها در دستگاه‌های اجرایی جزئی بوده که مایه نگرانی مردم است و کوچک‌ترین مسئله را به حساب کل نظام می‌گذارند که چنین سامانه‌هایی می‌تواند به ارتباط نزدیک‌تر مردم و مودیان مالیاتی، کاهش بروکراسی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی قوانین و مقررات کمک کند.

همچنین در این جلسه وزیر و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های راهبردی و طرح‌های کلیدی این وزارتخانه در دولت چهاردهم تشریح کردند و در ادامه نیز رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های آتی این سازمان در راستای اخذ مالیات و عدالت مالیاتی ارائه کرد.

در ادامه این نشست نیز از سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.