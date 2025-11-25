شیوع مشکلات گوارشی در دوران یائسگی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «نایجل دنبی»، محقق ارشد و متخصص تغذیه مستقر در لندن، در یک نشست خبری گفت: «مشکلات سلامت گوارشی در میانسالی اغلب نادیده گرفته میشوند، اما تحقیقات ما نشان میدهد که این مشکلات هم گسترده و هم برای زنان تأثیرگذار هستند.»
او گفت: «با افزایش آگاهی از این بار پنهان، امیدواریم متخصصان مراقبتهای بهداشتی را تشویق کنیم تا سوالات درستی بپرسند، تجربیات زنان را تأیید کنند و برای حمایت و گزینههای درمانی بهتر در دوران یائسگی تلاش کنند.»
این مطالعه نشان داد که شایعترین مشکلات دستگاه گوارش گزارش شده توسط زنان شامل نفخ (۷۷٪)، یبوست (۵۴٪)، درد معده (۵۰٪) و رفلاکس اسید (۴۹٪) بود.
بیش از نیمی از زنان علائم روزانه یا هفتگی را گزارش کردند که ۵۵٪ از آنها تأثیر قابل توجه بر کیفیت زندگی آنها داشت. محققان گفتند که تنها یک سوم (۳۳٪) از زنان تشخیص رسمی سندرم روده تحریکپذیر دریافت کرده بودند.
دکتر «استفانی فابیون»، مدیر پزشکی انجمن یائسگی، در یک بیانیه خبری گفت: «این نتایج قابل توجه هستند زیرا نشان میدهند که چه تعداد از زنان علائم گوارشی مکرر را تجربه میکنند و یا به دنبال مراقبت نیستند یا آنچه را که مراقبت ناکافی میدانند، دریافت میکنند.»
او گفت: «علائمی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه و تغییرات خلقی بیشتر به عنوان علائم یائسگی شناخته میشوند، بنابراین به راحتی اهمیت مشکلات گوارشی را که ممکن است همزمان اتفاق بیفتند، نادیده یا دست کم گرفته میشود.»
