امینیان: تخصیص اعتبار مکفی برای طرح الحاقی بیمارستان سینای مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز دوشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت مراغه، افزود: بر این اساس جایگاه و شأن خدماتی این شهر باید طبق فراوانی جمعیت هدف و معیارهای خاص جغرافیایی منطقه بررسی و مورد ارزیابی قرار بگیرد.

به گفته وی مراغه مرکزیت جنوب آذربایجان شرقی را بر عهده دارد و مراکز درمانی آن باید بر همین مبنا توسعه و گسترش پیدا کند.

امینیان طرح توسعه بیمارستان سینا و مجموعه الحاقی آن را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: متأسفانه این طرح در ماه‌های اخیر راکد مانده و پیشرفت چندانی ندارد، بر این اساس قول اتمام این طرح از خرداد امسال به هفته دولت و سپس به پایان سال موکول می‌شود، به نوعی منجر به بی اعتمادی نزد مردم خواهد شد و این موضوع برخلاف روحیه دولت چهاردهم است.

امینیان از تخصیص اعتبار مکفی برای طرح الحاقی بیمارستان سینا برای سالجاری خبر داد و گفت: باید توجه کنیم که اگر قرار است پیمانکار منتظر پول دولت باشد تا طرح را آغاز کند، دیگر پیمانکار نیست، چون این شرکت باید آورده کافی داشته باشند.

وی بر تسریع در اجرا و اتمام پروژه الحاقی و طرح توسعه بیمارستان سینا تاکید و اضافه کرد: فضای کنونی این مرکز آموزشی به هیچ عنوان جوابگوی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه نیست.

امینیان با اشاره به محدودیت‌های اعتباری دولت در اجرای طرح‌های عمرانی به خصوص در بخش بهداشت و درمان، گفت: ناچاریم از شیوه‌های دیگر مثل مولدسازی و کمک از بخش خصوصی استفاده کنیم، نیازهای درمانی و نظام سلامت شهرستان مراغه باید در اولویت دولت قرار داشته باشد.