فرماندار مراغه در اثر ایست قلبی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان فرماندار مراغه امروز شنبه ششم دیماه در اثر ایست قلبی درگذشت.

امینیان پیش از این معاون فرمانداری کلیبر، فرماندار شهرستان‌های هشترود، خدا آفرین را بر عهده داشت.

امینیان یک سال قبل و در ۲۵ آذر ماه سال گذشته به عنوان فرماندار جدید مراغه از سوی وزیر کشور منصوب و معرفی شده بود.

امین امینیان، متولد سال ۱۳۴۹ در شهرستان هریس، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی از جمله سوابق کاری او به شمار می‌رفت.